February 28, 2022 / 05:26 PM IST

బంగారాన్ని ప‌లు రూపాల్లో స్మ‌గ్లింగ్ చేయ‌డం అనేది కామ‌న్. ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు చాలామంది అలా బంగారాన్ని స్మ‌గ్లింగ్ చేస్తూ ప‌ట్టుబడ్డారు. చాలామంది బంగారాన్ని బిస్కెట్ల రూపంలో లేదంటే షూలో, బ్యాగుల్లో, బ‌ట్ట‌ల్లో, అండ‌ర్‌వేర్‌లో దాచుకొని తీసుకెళ్తూ కూడా క‌స్ట‌మ్స్ అధికారుల త‌నిఖీల‌లో ప‌ట్టుబ‌డ్డారు.

కానీ ఓ మ‌హిళ మాత్రం 18 ల‌క్ష‌ల రూపాయ‌ల విలువైన బంగారు పూస‌ల‌ను బుర్కాకు ఉన్న డిజైన్‌లో పెట్టి కుట్టి స్మ‌గ్లింగ్ చేయ‌బోయి అడ్డంగా క‌స్ట‌మ్స్ అధికారుల‌కు దొరికిపోయింది. ఈ ఘ‌ట‌న హైద‌రాబాద్ ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో చోటు చేసుకుంది.

దుబాయ్ నుంచి హైద‌రాబాద్‌కు వ‌చ్చిన ఓ విమానంలో ఓ మ‌హిళ ఇలా బుర్కా ద్వారా బంగారాన్ని త‌ర‌లించ‌బోయింది. అనుమానం వ‌చ్చిన అధికారులు త‌న బుర్కాను చెక్ చేయ‌గా బుర్కాకు ఉన్న ఎంబ్రాయిడ‌రీ డిజైన్‌కు పూస‌ల‌ను కుట్టిన‌ట్టు క‌నిపించాయి. దీంతో వాటిని డిజైన్ నుంచి వేరు చేసిన అధికారులు ఆ గోల్డ్‌ను లెక్కించ‌గా.. అది 350 గ్రాములుగా ఉంది. దాని విలువ రూ.18.18 ల‌క్షలు ఉంటుంద‌ని అధికారులు అంచ‌నా వేశారు. ఆ మ‌హిళ మీద కేసు న‌మోదు చేసి విచార‌ణ ప్రారంభించారు. బుర్కా నుంచి అధికారులు బంగారు పూస‌ల‌ను తీసి లెక్కించిన వీడియోను హైద‌రాబాద్ క‌స్ట‌మ్స్ అనే ట్విట్ట‌ర్ ఖాతాలో షేర్ చేశారు.

On 27.02.22,Hyderabad Customs booked a case of smuggling of gold valued Rs.18.18 lakh weighing 350.00 grams against a passenger who arrived from Dubai by Flight No.FZ-439. Pax concealed gold in beads form which were stitched to burqas.@cbic_india @cgstcushyd @PIBHyderabad pic.twitter.com/xlGSF2vUa4

— Hyderabad Customs (@hydcus) February 27, 2022