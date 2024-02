Yatra 2 | యాత్ర 2 పొలిటికల్‌ డ్రామా మాత్రమే కాదంటున్న జీవా టీం

February 6, 2024 / 08:38 PM IST

Yatra 2 | యాత్ర (Yatra) సినిమాకు సీక్వెల్‌గా ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్‌ రెడ్డి పొలిటికల్ జర్నీ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం యాత్ర 2 (Yatra 2). యాత్ర 2 నుంచి ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ఫస్ట్ లుక్‌ పోస్టర్లు, గ్లింప్స్ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి. ఇటీవలే విడుదల చేసిన యాత్ర 2 టీజర్‌ సినిమాపై అంచనాలు అమాంతం పెంచేస్తున్నాయి. మహి వి రాఘవ్ (Mahi V Raghav)‌ డైరెక్ట్‌ చేస్తున్న యాత్ర 2 థియేటర్లలో ఫిబ్రవరి 8న గ్రాండ్‌గా విడుదలవుతుంది.

రిలీజ్‌ డేట్‌ దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా ఉంది జీవా టీం. యాత్ర 2 తండ్రీ, కొడుకుల ప్రయాణం, వాగ్ధానం నేపథ్యంలో ఉండబోతుంది. నాకు ఈ సినిమా చేసే అవకాశం రావడం గొప్ప గౌరవంగా భావిస్తున్నానని జీవి అన్నాడు. యాత్ర 2 కేవలం పొలిటికల్‌ డ్రామా మాత్రమే కాదని, భావోద్వేగాలు, ప్రేమ, ఒత్తిళ్లు.. లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడం లాంటి అంశాల మేళవింపుతో సాగే కథ అని హీరోయిన్‌ చెప్పుకొచ్చింది.

తెలిసిన కథే అయినా.. సినిమాను ఎలా తీశామన్నది ఎవరికీ తెలియదు. ప్రారంభం, ముగింపు అందరికీ తెలిసి ఉండొచ్చు. కానీ సినిమాను ఎలా తీశాం.. ఏ ఎమోషన్‌తో నడిపించామన్నది తెలియదు. టీజర్‌, ట్రైలర్‌లో చూసిన సన్నివేశాలు ప్రజలకు తెలిసి ఉండకపోవచచు. ఓ చెవిటి అమ్మాయితో ఉన్న సీన్‌, ఓ అంధుడితో వచ్చే సన్నివేశం బయటకు ప్రజలకు తెలియవు. ఇలాంటి ఎన్నో ఎమోషనల్‌ సీన్లు, తెలియని అంశాలతో యాత్ర 2న తీశామని మహి వి రాఘవ్‌ అన్నాడు.

యాత్ర 2 ట్రైలర్ అప్‌డేట్ ఇస్తూ లాంఛ్ చేసిన కొత్త పోస్టర్ విడుదల చేశారని తెలిసిందే. తండ్రీకొడుకులిద్దరూ క్యాంపెయిన్‌లో భాగంగా ప్రచార రథంపై ఉన్న లుక్‌ అందరినీ ఇంప్రెస్ చేస్తోంది. మరోవైపు తండ్రీకొడుకుల జనాల మనసులో ఎలాంటి చెరగని ముద్రవేసుకున్నారో తెలిపే ప్రయాణం నేపథ్యంలో సాగే చూడు నాన వీడియో సాంగ్‌తోపాటు తొలి సమరం పాట సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచేస్తోంది.

ప్రజా సంక్షేమం కోసం తండ్రి ఆశయ సాధన కోసం వైఎస్‌ జగన్ చేసిన వాగ్దానాలను ఎలా నిలబెట్టుకున్నారనే నేపథ్యంలో రాబోతున్నట్టు ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. ఈ సినిమా ప్రకటించినప్పటి నుంచి ఏదో ఒక న్యూస్‌ అందిస్తూ.. సూపర్ బజ్‌ క్రియేట్ చేస్తున్నారు మేకర్స్‌. ఈ చిత్రాన్ని Three Autumn Leaves, V Celluloid సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తుండగా.. సంతోష్‌ నారాయణన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

Join the movement, witness the rise of a people’s leader 👣#Yatra2Trailer will be out on Feb 3rd at 11AM

Directed by @MahiVraghav#LegacyLivesOn #Yatra2 #Yatra2OnFeb8th @JiivaOfficial pic.twitter.com/Tb8pmCAyaQ

— Mammootty (@mammukka) February 1, 2024