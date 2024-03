March 8, 2024 / 01:41 PM IST

Laapataa Ladies | ఉమెన్స్ డే సంద‌ర్భంగా మహిళలకు బంప‌ర్ ఆఫ‌ర్ ఇచ్చాడు బాలీవుడ్ మిస్టర్ ఫర్‌ఫెక్ట్ అమీర్‌ ఖాన్‌ (Aamir Khan). తాను నిర్మాత‌గా వ్య‌వ‌హరించిన ‘లాపటా లేడీస్’ (Laapataa Ladies) సినిమాను ఉమెన్స్ డే సంద‌ర్భంగా కేవ‌లం రూ.100ల‌కే థియేటర్‌లో వీక్షించొచ్చు అని తెలిపాడు. ఇక ఈ ఆఫ‌ర్ ఈరోజు మాత్ర‌మే.

అమీర్‌ ఖాన్‌ (Aamir Khan) ప్రోడ‌క్ష‌న్‌లో వ‌చ్చిన తాజా చిత్రం ‘లాపటా లేడీస్’ (Laapataa Ladies). అమీర్‌ ఖాన్ మాజీ భార్య కిర‌ణ్ రావ్ (Kiran Rao) ఈ సినిమాకు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించింది. జమ్తారా(Jamtara) వెబ్‌సిరీస్ ఫేమ్ స్పర్శ్ శ్రీవాస్తవ్ (Sparsh Shrivastav) ఈ మూవీలో హీరోగా న‌టించ‌గా.. భోజ్‌పురి న‌టుడు ర‌వి కిష‌న్ కీల‌క పాత్ర‌లో మెరిశాడు. ఈ సినిమా మార్చి 1న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చి పాజిటివ్ టాక్‌తో దూసుకుపోతుంది. ముఖ్యంగా ఈ సినిమా చూసిన ప్రేక్ష‌కులు చాలా రోజులకు ఒక మంచి సినిమా చూశామ‌ని చెబుతున్నారు. ఇక నేడు ఉమెన్స్ డే సంద‌ర్భంగా ఈ మూవీపై ఆఫ‌ర్ ప్ర‌క‌టించాడు అమీర్‌ ఖాన్ ఈ సినిమాను మహిళలు కేవ‌లం రూ.100 కే చూడ‌వ‌చ్చ‌ని తెలిపాడు.

Special offer to watch our #LaapataaLadies with your ladies now in your near cinemas, to aa rahe hai naa aap? 🌸

Book your tickets now – https://t.co/NPtpfgM1mT@nitanshi_goel @PratibhaRanta #SparshShrivastava @ravikishann #Aamirkhan #KiranRao #JyotiDeshpande @AKPPL_Official… pic.twitter.com/6FLL3xEFtR

— Aamir Khan Productions (@AKPPL_Official) March 6, 2024