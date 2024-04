April 17, 2024 / 04:22 PM IST

Journey To Ayodhya | పాపులర్‌ డిస్ట్రిబ్యూటర్‌ కమ్‌ ఎగ్జిబిటర్‌ వేణు దోనెపూడి (Venu Donepudi) హోం బ్యానర్‌ చిత్రాలయం స్టూడియోస్ బ్యానర్‌పై పాపులర్‌ బ్యానర్‌ పీపుల్‌ మీడియా ఫ్యాక్టరీతో కలిసి గోపీచంద్‌తో విశ్వం సినిమా తెరకెక్కిస్తున్నారని తెలిసిందే. శ్రీను వైట్ల (Sreenu Vaitla) దర్శకత్వంలో నటిస్తున్న ఈ సినిమా షూటింగ్ దశలో ఉంది. ఇదిలా ఉంటే మొదటి సినిమా సెట్స్‌పై ఉండగానే ఇప్పుడు రెండో ప్రాజెక్ట్‌ను ప్రకటించారు నిర్మాత వేణు దోనెపూడి.

శ్రీరామనవమి సందర్భంగా ‘జర్నీ టు అయోధ్య’ వ‌ర్కింగ్ టైటిల్‌తో కొత్త సినిమా ప్రకటిస్తూ.. ఫస్ట్ లుక్ విడుదల చేశారు. ఓ రుషి అయోధ్యకు పయనమవుతున్న లుక్ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ప్ర‌ముఖ ద‌ర్శ‌కుడు వి.ఎన్‌.ఆదిత్య ఈ చిత్రానికి క‌థ‌ను అందిస్తున్నారు. యంగ్ డైరెక్టర్‌ తీయబోయే ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణుల వివరాలపై మేకర్స్‌ త్వరలోనే క్లారిటీ ఇవ్వనున్నారు. అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రమాణాలతో.. భారీ సాంకేతిక విలువలతో నిర్మించబోతున్న ఈ పాన్‌ ఇండియా చిత్రానికి తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ నిర్మాణ సారథ్యం వహిస్తున్నారు . 2025లో ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నట్టు మేకర్స్‌ పోస్టర్ ద్వారా తెలియజేశారు.

ఈ సినిమా కోసం వి.ఎన్‌.ఆదిత్య‌ నేతృత్వంలోని టీమ్ అయోధ్య స‌హా ప‌లు చోట్ల‌ లోకేషన్స్ వేటలో ఉన్నారని టాలీవుడ్ సర్కిల్ సమాచారం. ప్ర‌స్తుతం ప్రీ ప్రొడ‌క్ష‌న్ ప‌నులు శ‌ర‌వేగంగా జ‌రుగుతున్న ఈ సినిమాకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలపై త్వరలోనే క్లారిటీ రానుంది. రామాయ‌ణం ఇతిహాసం ఆధారంగా ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు చాలా సినిమాలు వ‌చ్చాయి. రామాయ‌ణం నేపథ్యంలో వచ్చిన సినిమాల్లో చాలా మంది ప్రముఖ న‌టీన‌టులు సీతారాములుగా, ల‌క్ష్మ‌ణ‌, రావ‌ణ, ఆంజ‌నేయులుగా న‌టించి ప్రేక్షకుల మన్ననలు పొందారు. ఇప్పుడు అదే బాట‌లో నిర్మాత వేణు దోనేపూడి రామాయ‌ణంను తెర‌కెక్కించ‌టానికి రెడీ అవడంతో సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.

Journey towards the rise of Dharma ❤️‍🔥 #Aagaman2025 🔥

Wishing you a blessed and prosperous Shri Rama Navami once more! #JourneytoAyodhya 🏹#ProductionNo2 📢

Stay Tuned for more updates 🔥@ChitralayamS @VenuDonepudi #KondalJinna @swethadonepudi @Aayush_on_air pic.twitter.com/TjA8yAzU0x

— Chitralayam Studios (@ChitralayamS) April 17, 2024