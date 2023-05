Vishwak Sen Vs11 Rags Look Goes Viral

VS 11 | విశ్వక్‌ సేన్ VS 11 ఊరమాస్ లుక్‌ అదిరిందంతే

VS 11 | విశ్వక్‌సేన్ (Vishwak sen) నటిస్తున్న తాజా చిత్రం విశ్వక్‌ సేన్‌ 11 (VS 11). విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ నటరత్న నందమూరి తారక రామారావు శతజయంతి సందర్భంగా VS 11 లుక్‌ (VS11 Rags Look)ను లాంఛ్ చేశారు.

May 28, 2023 / 04:38 PM IST

VS 11| విశ్వక్‌సేన్ (Vishwak sen) నటిస్తున్న తాజా చిత్రం విశ్వక్‌ సేన్‌ 11 (VS 11). ఛల్ మోహన్ రంగ ఫేం కృష్ణ చైతన్య డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ మూవీ నుంచి అదిరిపోయే అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్‌. విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ, నటరత్న నందమూరి తారక రామారావు శతజయంతి సందర్భంగా ఆయన సేవలను గుర్తు చేస్తూ.. తెలుగోడి ఆత్మగౌరవం.. జోహార్‌ ఎన్టీఆర్‌ అంటూ VS 11 లుక్‌ను లాంఛ్ చేశారు. విశ్వక్‌సేన్‌ గుబురు గడ్డంతో ఊరమాస్‌ లుక్‌ (VS11 Rags Look)లో కనిపిస్తున్న లుక్‌ ఇప్పుడు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

మాస్‌ కా దాస్‌ విశ్వక్‌సేన్ పొట్టి హెయిర్‌, కోరమీసంతో సరికొత్తగా వినోదాన్ని అందించబోతున్నట్టు తెలియజేశాడు. హైదరాబాద్‌లో పూజాకార్యక్రమాలతో గ్రాండ్‌గా లాంఛ్ అయిన ఈ చిత్రం షూటింగ్ దశలో ఉంది. శ్రీకర స్టూడియోస్‌ సమర్పణలో సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌తో కలిసి ఫార్చ్యూన్ ఫోర్‌ బ్యానర్‌పై ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో నేహా శెట్టి, అంజలి ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్స్‌ లో నటిస్తున్నారు. యువన్ శంకర్ రాజా సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

విశ్వక్‌ సేన్‌ దీంతోపాటు అడ్వెంచరస్‌ ఫాంటసీ ఫిల్మ్‌గా తెరకెక్కుతున్న గామి (Gaami)లో కూడా నటిస్తున్నాడు. గామిలో అఘోరాగా కనిపించబోతున్నాడు. విద్యాధర్‌ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం షూటింగ్‌ పూర్తి చేసుకుంది. కలర్‌ ఫొటో ఫేం చాందినీ చౌదరి హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఎంజీ అభినయ, మహ్మద్‌ సమద్‌, దయానంద్‌ రెడ్డి, హారికా ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. వీ సెల్యూలాయిడ్‌ సమర్పణలో కార్తీక్ శబరీష్‌ నిర్మిస్తున్నారు. మరోవైపు ధమ్‌ కీ 2 కూడా ప్రకటించాడు విశ్వక్‌ సేన్‌.