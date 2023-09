September 3, 2023 / 04:50 PM IST

Mark Antony | తెలుగు, తమిళ ప్రేక్షకులకు పెద్దగా ఇంట్రడక్షన్‌ అవసరం లేని యాక్టర్‌ విశాల్‌ (Vishal) . ఈ టాలెంటెడ్‌ హీరో టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం మార్క్‌ ఆంటోనీ (Mark Antony). అధిక్‌ రవిచంద్రన్‌ దర్శకత్వంలో యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ బ్యాక్ డ్రాప్‌లో తెరకెక్కుతోంది. ఈ మూవీలో ఎస్‌జే సూర్య, సెల్వ రాఘవన్‌, సునీల్‌ కీ రోల్స్ చేస్తున్నారు. మార్క్‌ ఆంటోనీ సెప్టెంబర్ 15న విడుదల కానుంది. విశాల్ రీసెంట్‌గా ఉగ్రరూపంలో ఉన్న హాఫ్‌ లుక్‌తో ట్రైలర్ అప్‌డేట్ ఇచ్చాడు‌.

అయితే ఇప్పటికే విడుదల కావాల్సిన మార్క్‌ ఆంటోనీ ట్రైలర్‌ సాంకేతిక సమస్యల కారణంగా ఆలస్యమైంది. విశాల్‌ ఇదే విషయాన్ని తెలియజేస్తూ.. చెన్నైలో ఏర్పాటు చేసిన ఈవెంట్‌లో ఇవాళ సాయంత్రం 6:30 గంటలకు ట్రైలర్ లాంఛ్ చేయబోతున్నట్టు తెలియజేశాడు. మీకు కలిగిన అసౌకర్యానికి క్షమించండి.. మీ మద్దతు, ఆశీస్సుల కోసం ఎదురుచూస్తున్నానని ట్వీట్ చేశాడు విశాల్‌. మార్క్ ఆంటోనీ ప్రపంచంలోకి వెళ్లేందుకు రెడీగా ఉండండి అంటూ తాజా అప్‌డేట్ అందించాడు.

ఫస్ట్‌ లుక్స్‌తోపాటు టీజర్‌ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తుంది విశాల్ టీం. ఈ చిత్రానికి జీవీ ప్రకాశ్‌ కుమార్ బ్యాక్ గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌, మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు. మార్క్‌ ఆంటోనీలో పెళ్లి చూపులు ఫేం రీతూవ‌ర్మ (Ritu Varma) ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో న‌టిస్తోంది. ఈ చిత్రం నుంచి ఇప్పటికే విడుదల చేసిన I Love U Ne సాంగ్‌కు మంచి స్పందన వస్తోంది. ఈ చిత్రాన్ని మినీ స్టూడియో బ్యానర్‌పై వినోద్‌ కుమార్ తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం పీరియాడికల్‌ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో సాగుతుంది. ఓ నటుడిగా నాకు నెక్ట్స్‌ లెవల్‌ సినిమా ఇది. ఇందులో రెండు డిఫరెంట్‌ రోల్స్‌ చేశానని ఇప్పటికే క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు విశాల్‌.

విశాల్ దీంతోపాటు హోంబ్యాన‌ర్ విశాల్ ఫిలిం ఫ్యాక్టరీపై స్వీయ‌ దర్శకత్వంలో డిటెక్టివ్ ఫిల్మ్‌ తుప్పరివాల‌న్ 2 చేస్తున్నాడు. మరోవైపు విశాల్ 34కు కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చాడు.

ట్రైలర్ అప్‌డేట్..

Due to technical issues, the release of #MarkAntonyTrailer will happen today @ 6:30 PM during the launch event in Chennai.

Sorry for the inconvenience and looking forward for your wishes & support !

Welcome to the #WorldOfMarkAntony from 6:30 PM today !

Trailer wil be launched… pic.twitter.com/T1exQCUtZU

— Vishal (@VishalKOfficial) September 3, 2023