June 28, 2023 / 01:37 PM IST

Karthik Varma Dandu | రెండు నెలల కిందట వచ్చిన విరూపాక్ష బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర కొల్లగొట్టిన రికార్డులు అంతా ఇంతా కాదు. గతకొంత కాలంగా హిట్టే లేని సాయిధరమ్‌కు ఏకంగా వంద కోట్ల బంపర్‌ హిట్‌గా నిలిచింది. బ్లాక్‌ మేజిక్‌ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాకు కార్తిక్‌ వర్మ దర్శకుడు. తొలి సినిమాకే ఆ స్థాయిలో అవుట్‌ పుట్‌ ఇచ్చాడంటే మాములు విషయం కాదు. ఈ సినిమా ప్రీ పోస్టర్‌ నుంచి కార్తిక్‌ మంచి హైప్‌ను క్రియేట్‌ చేశాడు. ఇక టీజర్‌, ట్రైలర్‌లు కూడా ఆహా ఓహో అనే రేంజ్‌లో ఉండటంతో ఆటోమేటిక్‌గా ఈ సినిమాపై తిరుగులేని బజ్‌ ఏర్పడింది. ప్రేక్షకుల అంచనాలకు ఏమాత్రం తగ్గకుండా కార్తిక్‌ సినిమాను ఆసక్తికరంగా రాసుకున్నాడు. అంతే గొప్పగా స్క్రీన్‌పై చూపించాడు. ఆయన టేకింగ్‌, విజన్‌కు సుకుమార్‌ బలం తోడవ్వడంతో విరూపాక్ష సంచలన విజయం సాధించింది

ఈ సినిమాతో కార్తిక్‌ పేరు మార్మోగిపోయింది. ఆయన దర్శకత్వంలో సినిమా చేయాలనే ఎందరో యువ హీరోలు తెగ ఆసక్తికనబరుస్తున్నారని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. ఇదిలా ఉంటే విరూపాక్ష టీమ్‌ కార్తిక్‌ దండుకు కాస్ట్‌లీ కారును గిఫ్ట్‌గా ఇచ్చింది. దాదాపు రూ.70 లక్షలు విలువచేసే బ్లాక్‌ కలర్‌ మెర్సిడెస్‌ బెంజ్‌ కారును నిర్మాతలు బహుమతిగా ఇచ్చారు. తాజాగా దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలను కార్తిక్‌ ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్‌ చేస్తూ ఎమోషనల్‌ ట్వీట్‌ చేశాడు. ‘విరూపాక్ష సినిమా నాకు జీవితాంతం గుర్తుంటుంది. ఈ అద్భుతమైన గిఫ్ట్ ఇచ్చినందుకు నా గురువు సుకుమార్ సార్, మా హీరో సాయి ధరమ్ తేజ్, చిత్ర నిర్మాతలు బీవీఎస్ఎన్ ప్రసాద్ గారికి నా కృతజ్ఞతలు’ అంటూ రాసుకొచ్చాడు.

Virupaksha is a life time memory for me.. I would like to extend my gratitude to my guru @aryasukku sir, my hero @IamSaiDharamTej and my producers @BvsnP sir and @dvlns sir for this wonderful gift ….. pic.twitter.com/VbmT5Oeiqa

— karthik varma dandu (@karthikdandu86) June 27, 2023