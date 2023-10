Peda Kapu 1 | పెదకాపు 1 కోసం హీరో విరాట్ కర్ణ ఎంత రిస్క్‌ చేశాడో చూడండి

October 1, 2023 / 05:42 PM IST

Peda Kapu 1 | విరాట్ కర్ణ (Virat Karrna) హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన చిత్రం పెదకాపు 1 (Peda Kapu 1).. ఏ కామన్‌ మ్యాన్‌ సిగ్నేచర్‌ ట్యాగ్‌లైన్‌తో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 29న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదలైంది. టాలీవుడ్‌ లీడింగ్‌ డైరెక్టర్లలో ఒకరైన శ్రీకాంత్‌ అడ్డాల (Srikanth Addala) డైరెక్షన్‌లో లాంగ్ గ్యాప్ తర్వాత తెరకెక్కిన సినిమా కావడంతో భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైంది. ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్‌ వద్ద మిక్స్‌డ్‌ టాక్‌తో స్క్రీనింగ్ అవుతోంది.

పెదకాపు 1 కోసం విరాట్‌ కర్ణ ఎంత కష్టపడ్డాడో తెలియజేస్తూ మేకర్స్‌ టీం ఓ వీడియోను షేర్ చేసింది. యాక్షన్‌ కొరియోగ్రఫర్‌ పీటర్‌ హెయిన్స్‌ పర్యవేక్షణలో రోప్‌ సాయంతో చాలా రిస్కీ ఫైట్స్‌ చేశాడు విరాట్‌ కర్ణ. డెబ్యూ సినిమాకే విరాట్‌ కర్ణ యాక్టర్‌గా మంచి మార్కులు కొట్టేశాడంటున్నారు సినీ జనాలు. ఓ యాక్షన్‌ సన్నివేశానికి సంబంధించిన మేకింగ్ వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

మిక్కీ జే మేయర్ అందించిన మ్యూజిక్, బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌ ఈ చిత్రానికి బ్యాక్‌బోన్‌గా నిలిచిందంటున్నారు ట్రేడ్‌ పండితులు.

ఫస్ట్‌ లుక్‌, మోషన్‌ పోస్టర్‌, టీజర్, ట్రైలర్‌.. సినిమాకు మంచి బజ్‌ను క్రియేట్‌ చేశాయి. ఈ చిత్రంలో ప్రగతి శ్రీవాత్సవ హీరోయిన్‌గా నటించగా.. రావు రమేశ్‌, నాగబాబు, అనసూయ, ఈశ్వరీ రావు, రాజీవ్ కనకాల ఇతర ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు.

యాక్షన్‌ మేకింగ్ వీడియో..

