Thangalaan | ప్రస్తుతం బ్యాక్ టు బ్యాక్‌ సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నాడు కోలీవుడ్ హీరో చియాన్ విక్రమ్ (Vikram). ఈ స్టార్ యాక్ట‌ర్ న‌టిస్తున్న ప్రాజెక్టుల్లో ఒకటి తంగలాన్‌ (Thangalaan). మ‌ల‌బార్ సోయగం మాళవిక మోహనన్‌ (Malavika Mohanan) ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో న‌టిస్తోంది. ఈ మూవీలో మాళవిక ఇదివరకెన్నడూ కనిపించని విధంగా.. కంప్లీట్‌ డీగ్లామరైజ్‌డ్‌ రోల్‌లో న‌టిస్తున్న‌ట్టు.. తంగలాన్ నుంచి షేర్ చేసిన‌ మాళవికా మోహనన్‌ లుక్‌ (Thangalaan Look) క్లారిటీ ఇచ్చేస్తుంది. తంగ‌లాన్ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచేస్తోంది.

కాగా ఏప్రిల్ 17న విక్ర‌మ్ బ‌ర్త్ డే. ఈ నేప‌థ్యంలో తంగ‌లాన్ మేక‌ర్స్ రిలీజ్ డేట్ ను ప్ర‌క‌టిస్తార‌ని స‌మాచారం. త్వ‌ర‌లోనే దీనిపై అధికారిక అప్‌డేట్ కూడా రానున్న‌ట్టు టాక్‌. పా రంజిత్ దర్శకత్వంలో తమిళ్‌ అడ్వెంచరస్‌ హిస్టారికల్ డ్రామా నేపథ్యంలో వ‌స్తోన్న ఈ సినిమాను 2024 ప్రథమార్థంలో విడుదల చేసేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నట్టు ఇప్పటికే నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. ఈ మేర‌కు ఏప్రిల్ నెల‌లోనే రిలీజ్ డేట్‌పై క్లారిటీ ఇవ్వ‌నున్న‌ట్టు తెలుస్తోంది.

తంగలాన్‌ గ్లింప్స్ వీడియో సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచేస్తుంది. తంగలాన్‌ 2డీ, 3డీ ఫార్మాట్లలో కూడా విడుదల కాబోతుంది. పార్వతి తిరువొత్తు మ‌రో ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌ లో నటిస్తున్నారు. కోలార్‌ గోల్డ్‌ ఫీల్డ్స్‌ (కేజీఎఫ్‌)లో జరిగిన వాస్తవ సంఘటనల ఆధారంగా తెర‌కెక్కిస్తోన్న ఈ చిత్రాన్ని స్టూడియో గ్రీన్, నీలమ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్లపై కేఈ జ్ఞానవేళ్‌ రాజా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మూవీకి జీవీ ప్రకాశ్‌ కుమార్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

డానియల్‌తో మాళవిక మోహనన్‌..

Super fun catching up with @DanCaltagirone in London after so many months! ☺️ Both of us are so excited for you guys to finally watch #Thangalaan ! Can’t wait ☺️ pic.twitter.com/1Svlm7xgD5

— Malavika Mohanan (@MalavikaM_) October 16, 2023