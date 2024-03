Dhruva Natchathiram | డైలమాకు చెక్‌ పడినట్టే.. విక్రమ్‌ ధ్రువ నక్షత్రం రిలీజ్‌ డేట్‌ ఫైనల్..!

March 24, 2024 / 04:24 PM IST

Dhruva Natchathiram | కోలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో చియాన్‌ విక్రమ్‌ (Vikram) నటిస్తున్న చిత్రాల్లో ఒకటి ధ్రువ నక్షత్రం: యుద్ద కాండం (Dhruva Natchathiram). గౌత‌మ్ వాసు దేవ్ మీనన్ (Gautham Menon) డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ మూవీలో పెళ్లి చూపులు ఫేం రీతూవర్మ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. ఇప్పటికే ప్రేక్షకుల ముందుకు రావాల్సి ఉండగా.. వాయిదా పడుతూ వస్తోంది. రిలీజ్‌పై నెలకొన్న డైలామాకు ఇకనైనా చెక్‌పడుతుందా.. ? అని ఎదురుచూస్తున్న అభిమానుల కోసం ఓ ఆసక్తికర వార్త తెరపైకి వచ్చింది.

ధ్రువ నక్షత్రం ఫైనల్‌గా ఏప్రిల్ 11న విడుదల కానుందని, దీనిపై మేకర్స్‌ నుంచి అధికారిక ప్రకటన రావడమే ఆలస్యమని తెలుస్తోంది. ఒకవేళ ఇదే నిజమైతే మూవీ లవర్స్‌ , అభిమానులకు పండగే అని చెప్పొచ్చు. మేకర్స్‌ ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ధ్రువ నక్షత్రం పోస్టర్లు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. విక్రమ్‌ హెలికాప్టర్‌ యాక్షన్‌ సీక్వెన్స్‌ కు సంబంధించిన లుక్‌తోపాటు పలు స్టిల్స్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి. ఈ మూవీలో గౌతమ్‌ మీనన్‌ గూస్‌బంప్స్‌ తెప్పించే స్టైలిష్ యాక్షన్‌ సీన్లను పెట్టాడని ఇప్పటివరకు రిలీజ్ చేసిన లుక్స్ చెబుతున్నాయి.

విక్రమ్ సూట్‌కేస్‌ పట్టుకొని సూపర్ స్టైలిష్‌గా నడుచుకుంటూ వస్తున్న స్టిల్‌తోపాటు మెడలో స్కార్ప్‌, స్టైలిష్ బ్లాక్ గాగుల్స్‌ వేసుకున్న విక్రమ్ చేతిలో పిస్తోల్‌ పట్టుకొని అగ్రెసివ్‌గా కనిపిస్తున్న లుక్‌ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతన్నుయి. ధ్రువ నక్షత్రం తమిళ, తెలుగు ట్రైలర్స్‌ సినిమాపై అంచనాలు పెంచుతున్నాయి. ముంబై దాడులు జరిగినప్పుడు అక్కడికి ఎన్‌ఎస్‌జీ హెలికాప్టర్‌ రావడం బాగా ఆలస్యమైంది.. అంటూ సాగే డైలాగ్స్‌ సినిమా అతి ముఖ్యమైన మిషన్‌ నేపథ్యంలో సాగనున్నట్టు క్లారిటీ ఇచ్చేస్తుంది.

ఈ మూవీలో ఐశ్వర్యారాజేశ్‌, సిమ్రాన్‌, రాధికా కీలక పాత్రల్లో నటిస్తుండగా.. ఒండ్రగ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, కొండదువోం ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, ఎస్కేప్‌ ఆర్టిస్ట్స్‌ మోషన్స్ పిక్చర్స్‌ బ్యానర్లపై సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. హరీష్‌ జైరాజ్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

ధ్రువ నక్షత్రం స్టైలిష్ యాక్షన్‌ లుక్‌..

సూపర్ స్టైలిష్‌గా విక్రమ్‌..

