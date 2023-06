June 25, 2023 / 06:38 PM IST

Tamannaah | కొన్నాళ్లుగా సినీ ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్‌గా నిలుస్తున్న సెలబ్రిటీలు ఎవరైనా ఉన్నారా..? అంటే ఒక్క క్షణం ఆలోచించకుండా టాలీవుడ్ మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా (Tamannaah Bhatia), హైదరాబాదీ నటుడు విజయ్‌ వర్మ(Vijay Varma) పేర్లు చెప్పేస్తారు నెటిజన్లు, మూవీ లవర్స్‌. ఈ ఇద్దరూ టైం దొరికినప్పుడల్లా చెట్టాపట్టాలేసుకు తిరుగుతూ టాక్ ఆఫ్‌ ది టౌన్‌గా నిలుస్తున్నారని తెలిసిందే. ఇద్దరూ డేటింగ్‌లో గాసిప్స్ కూడా హల్‌ చల్ చేస్తూనే ఉన్నాయి. ఇదిలా ఉంటే దశాబ్దన్నర కాలానికిపైగా ఇండస్ట్రీలో కొనసాగుతున్న తమన్నా.. ప్రొఫెషనల్‌గా నో కిస్సింగ్ పాలసీని అమలు చేస్తూ వస్తోంది. అయితే మొట్టమొదటి సారి ఆ పాలసీకి బ్రేకప్‌ చెప్పేసింది.

నెట్‌ఫ్లిక్స్ అంథాలజీ డాక్యుమెంటరీ లస్ట్‌ స్టోరీస్‌ కోసం నో కిస్సింగ్ పాలసీ హద్దులు చెరిపేసుకుంది తమన్నా. త్వరలోనే లస్ట్‌ స్టోరీస్‌ సీజన్‌ 2 స్ట్రీమింగ్‌కు రెడీ అవుతోంది. కాగా ఇందులో బాయ్‌ఫ్రెండ్‌ విజయ్‌వర్మతో లిప్‌లాక్‌ సీన్‌ చేయడం హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. లిప్‌లాక్‌ సీన్‌ షూట్‌ గురించి తమన్నా మాట్లాడుతూ.. ఇది ఆన్‌స్క్రీన్‌లో తన మొట్టమొదటి లిప్‌లాక్‌ సీన్‌ అని చెప్పింది. 18 ఏండ్ల సుదీర్ఘ కెరీర్‌లో లీడింగ్ హీరోయిన్‌గా ఇతర యాక్టర్లలాగా ఎలాంటి కిస్సింగ్ సన్నివేశాలు చేయలేదని చెప్పుకొచ్చింది. మిల్కీ బ్యూటీ కామెంట్స్‌పై విజయ్‌ వర్మ స్పందించాడు.

ఇది తన మొట్టమొదటి కిస్‌ అని చెప్పినందుకు తమన్నాకు ధన్యవాదాలు తెలియజేశాడు విజయ్‌ వర్మ. అయితే ఆఫ్‌స్క్రీన్‌లో ఇద్దరి మధ్య కెమిస్ట్రీ గురించి మాత్రం ఎలాంటి కామెంట్ చేయలేదు విజయ్‌ వర్మ. ఓ కోస్టార్‌గా ఇంతకన్నా ఏం చెప్పగలడు అని ఈ కామెంట్‌ చదివిన నెటిజన్లు అంటున్నారు. విజయ్‌ వర్మ తనకు చాలా ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి అని చెప్పడం, తొలిసారి అతడితో ఫస్ట్‌ లిప్‌లాక్‌ చేయడంతో.. ఈ ఇద్దరు రాబోయే రోజుల్లో తమ రిలేషన్‌షిప్‌ను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లే అవకాశాలు లేకపోలేదంటున్నారు ఇండస్ట్రీ జనాలు.

లస్ట్‌ స్టోరీస్‌ సీజన్‌ 2 ప్రోమో..

From romance to action, there is something for everyone 👀#LustStories2 trailer out now! 😍 pic.twitter.com/pZWwXmXXtJ

— Netflix India (@NetflixIndia) June 21, 2023