October 19, 2023 / 12:53 PM IST

Leo Movie | కోలీవుడ్ స్టార్‌ హీరో దళపతి విజయ్ (Vijay) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటించిన చిత్రం ‘లియో’ (Leo.. Bloody Sweet). త్రిష హీరోయిన్‌గా నటిస్తుండ‌గా.. లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ (Lokesh Kanagaraj) దర్శకత్వం వహించాడు. ఇక ‘విక్రమ్‌’ లాంట్‌ బ్లాక్‌బస్టర్‌ తర్వాత స్టార్‌ డైరక్టర్‌ లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా నేడు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. దీంతో థియేటర్‌ల‌ వద్ద ప్రేక్షకుల సందడి నెలకొన్నది. డప్పు చప్పుళ్లు, పటాకుల మోతలతో థియేటర్‌ల‌ ముందు విజయ్‌ ఫ్యాన్స్‌ సందడి చేస్తున్నారు. థియేటర్‌ల‌ ముందు డ్యాన్సులు చేస్తూ.. బ్యాండ్‌ వాయిస్తూ విజయ్‌ అభిమానులు కేరింతలు కొడుతున్నారు.

ఇదిలా ఉంటే.. త‌మిళనాడులో ‘లియో’ ఫ‌స్ట్ డే ఫ‌స్ట్ షోకు అనుమతి ఇవ్వలేమని.. ఉదయం 9 గంటల నుంచే స్క్రీనింగ్‌లకు అనుమతి ఇస్తామంటూ త‌మిళనాడు ప్ర‌భుత్వం ప్ర‌క‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే. దీంతో త‌మిళ‌నాడు మిన‌హా కేరళ, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, తెలంగాణ సహా ఇతర రాష్ట్రాలతో పాటు అమెరికా, సింగపూర్, మలేషియా సహా ఇతర దేశాల్లో తెల్లవారుజామున 4 గంటలకు లియో విడుదలైంది.

అయితే త‌మిళనాడులో ఉదయం 9 గంట‌లకు షో స్టార్ట్ అవ్వడంతో అభిమానులు థియేటర్ల‌ వద్ద సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. ఈ క్ర‌మంలో వెట్రి థియేటర్‌కు అభిమానులతో కలిసి లియో సినిమా చూసేందుకు దర్శకుడు లోకేష్ కనగరాజ్, సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్, చిత్రబృందం వచ్చారు. ప్ర‌స్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలు సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

VIDEO | Vijay-starrer ‘Leo’ director Lokesh Kanagaraj and music director Anirudh Ravichander arrive at Vettri Theatre in Chennai to watch the movie. pic.twitter.com/LQ69FJ7hct

— Press Trust of India (@PTI_News) October 19, 2023