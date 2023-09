September 10, 2023 / 07:02 PM IST

VJS50 | ఇటీవలే జవాన్‌లో విలన్‌గా స్టన్నింగ్ యాక్టింగ్‌తో అదరగొట్టేశాడు కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజయ్ సేతుపతి (Vijay Sethupathi). తమిళంతోపాటు హిందీ, కన్నడ, మలయాళం, తెలుగు భాషల్లో ఓ వైపు హీరోగా.. మరోవైపు నెగెటివ్‌ షేడ్స్‌ ఉన్న పాత్రల్లో కనిపిస్తూ.. సూపర్ ఫ్యాన్‌ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకున్నాడు. కొన్ని రోజుల క్రితం మక్కళ్‌ సెల్వన్‌ 50 (VJS50)) వ సినిమా అప్‌డేట్ ఇచ్చాడని తెలిసిందే.

Kurangu Bommai ఫేం నితిలన్‌ సామినాథన్‌ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. విజయ్‌ సేతుపతి 50వ ప్రాజెక్ట్‌కు మహారాజా టైటిల్‌ను ఫిక్స్‌ చేయగా.. కొద్ది సేపట్లో ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ను విడుదల చేయబోతున్నట్టు మేకర్స్ తెలియజేశారు. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ విడుదల చేసిన వీడియోలో.. రక్తం అంటిన విజయ్‌ సేతుపతి చేతుల్లో పదునైన ఆయుధం ఉండటం చూడొచ్చు. ప్యాషన్‌ స్టూడియోస్‌ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ ఏ జోనర్‌లో ఉండబోతుందనేది ఫస్ట్‌ లుక్‌తో క్లారిటీ వస్తుందేమో చూడాలి మరి.

మక్కల్ సెల్వన్‌ మరోవైపు విజయ్‌సేతుపతి 51 (VJS51) కూడా చేస్తున్నాడు. ఈ మూవీ ఇప్పటికే మలేషియాలో గ్రాండ్‌గా ప్రారంభమైంది. అరుముగ కుమార్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీ 7Cs Entertaintment బ్యానర్‌పై తెరకెక్కుతోంది. ఈ మూవీకి జస్టిన్‌ ప్రభాకరన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ప్రొడక్షన్‌ నంబర్‌ 5గా వస్తోన్న ఈ మూవీలో రుక్మిణి ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోండగా..యోగిబాబు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. విజయ్ సేతుపతి దీంతోపాటు క్రైమ్‌ కామెడీ థ్రిల్లర్‌ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న మేరీ క్రిస్మస్‌లో నటిస్తుండగా.. కత్రినా కైఫ్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తుంది.

#MahaRaja (#VJS50) FIRST LOOK Releasing in Just 1 HOUR🔥♟️

Stars : Vijay Sethupathi – Anurag Kashyap – Mamtha Mohandas – Natty

Music : Ajeesh (Kantara)

Direction : Nithilan Swaminathan (Korangu Bommai)

Production : Passion Studio – The Route

