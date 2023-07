Vijaysethupathi | 2018 డైరెక్టర్-విజయ్ సేతుపతి కాంబోలో సినిమా.. వివరాలివే

July 5, 2023 / 03:40 PM IST

Vijaysethupathi | 2018 సినిమా(2018 Movie)తో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్టందుకున్నాడు మలయాళ దర్శకుడు జ్యూడ్‌ ఆంటోనీ జోసెఫ్ (Jude Antony Joseph). 2018 కేరళ వరదల నేపథ్యంలో సర్వైవల్‌ థ్రిల్లర్‌గా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్ల వర్షం కురిపించి.. టాక్ ఆఫ్‌ ది ఇండస్ట్రీగా నిలిచింది. మాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ నుంచి భారీ హిట్టు ఇచ్చి.. ఈ సినిమాతో అగ్ర దర్శక నిర్మాతల దృష్టిని తనవైపునకు తిప్పుకున్నాడు డైరెక్టర్ జోసెఫ్‌. ఈ సినిమా సక్సెస్‌ను ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్న జోసెఫ్‌కు భారీ ఆఫర్‌ వచ్చింది. ఈ డైరెక్టర్‌తో ప్రముఖ తమిళ అగ్ర చిత్ర నిర్మాత సంస్థ లైకా ప్రొడక్షన్స్‌ సినిమా చేస్తోంది.

ప్రేమమ్‌ (మలయాళం) హీరో నివిన్‌ పాలీతో తన నెక్ట్స్‌ సినిమా ఉంటుందని, పాపులర్‌ స్టార్ హీరో విజయ్ సేతుపతి (Vijaysethupathi) ఇందులో కీలక పాత్రలో నటించబోతున్నాడని చెప్పాడు జోసెఫ్‌. ఇటీవలే కన్నడ స్టార్ హీరో కిచ్చాసుదీప్‌ను కూడా కలిశాడు డైరెక్టర్ జోసెఫ్‌. మరి సుదీప్‌ కూడా ఇందులో కీ రోల్ చేస్తున్నాడా..? అనే దానిపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. తాజా అప్‌డేట్స్‌తో ఈ సినిమా పాన్ ఇండియా స్థాయిలో గ్రాండ్‌గా రాబోతుందని అర్థమవుతోంది.

లైకా ప్రొడక్షన్స్ ఖాతాలో భారీ సినిమాలున్నాయి. శంకర్‌, కమల్ హాసన్‌ కాంబోలో వస్తున్న చిత్రం ఇండియన్‌ 2. ఈ చిత్రాన్ని లైకా ప్రొడక్షన్స్ భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కిస్తోంది. రజినీకాంత్‌ నటిస్తోన్న లాల్‌సలామ్‌ను తెరకెక్కిస్తోంది. అరణ్మనై 4తోపాటు అజిత్‌కుమార్‌తో Vidaa Muyarchiను కూడా తెరకెక్కిస్తోంది.

#2018Movie director Jude Anthany Joseph’s next with @LycaProductions…

Recently he met #KicchaSudeep & #VijaySethupathi..!!

He also gives hints about a #NivinPauly movie..!!

Part of the cast? pic.twitter.com/OPSnkAFgyK

— AB George (@AbGeorge_) July 5, 2023