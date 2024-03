Family Star | షూటింగ్ కంప్లీట్ చేసుకున్న విజయ్ దేవరకొండ ‘ఫ్యామిలీ స్టార్‌’

March 16, 2024 / 02:41 PM IST

Family Star | రౌడీ హీరో విజయ్ దేవరకొండ (Vijay Deverakonda) ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘ఫ్యామిలీ స్టార్‌’ (Family Star). గీతగోవిందం సినిమాతో బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేసిన పరశురాం (Parasuram) ఈ సినిమాకు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తుండ‌గా.. మృణాళ్ ఠాకూర్ ఈ సినిమాలో హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తుంది. ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 05న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఇక విడుద‌ల తేదీ దగ్గ‌ర‌ప‌డుతుండ‌టంతో చిత్ర‌యూనిట్ ప్ర‌మోష‌న్స్ షూరు చేసింది. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి గ్లింప్స్‌తో పాటు టీజ‌ర్ విడుద‌ల‌ చేయ‌గా మంచి రెస్పాన్స్ ద‌క్కించుకుంది. ఇదిలావుంటే తాజాగా మూవీ నుంచి మేక‌ర్స్ సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ఈ మూవీ షూటింగ్ పూర్త‌యిన‌ట్లు విజ‌య్ దేవ‌ర‌కొండ తాజాగా సోష‌ల్ మీడియా వేదికగా ప్ర‌క‌టించాడు. దీనితో పాటు ఒక షార్ట్ వీడియో కూడా పంచుకున్నాడు. ఇక ఈ సినిమాలో కుటుంబ బాగోగులు చూసుకునే ఫ్యామిలీ మ్యాన్‌గా, బయట రౌడీల బెండు తీసే పవర్‌ఫుల్‌ మ్యాన్‌గా విజయ్‌ దేవకొండ ఇందులో కనిపించనున్నారు. కూల్‌ ఫ్యామిలీ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా ప్రేక్షకులను అలరించనున్న ఈ చిత్రానికి గోపీ సుందర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. శ్రీవెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్‌ పతాకంపై దిల్‌ రాజు, శిరీష్‌ నిర్మిస్తుండ‌గా.. ఎస్‌వీసీ బ్యానర్‌లో వ‌స్తున్న 54వ చిత్రమిది.

Anddd – It’s a wrap ❤️#Familystar will See you all in Cinemas – April 5th!

We are all buzzing with Excitement 🙂 pic.twitter.com/eHyoOSaFO7

— Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) March 16, 2024