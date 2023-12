December 10, 2023 / 02:55 PM IST

Vidyut Jammwal | బాలీవుడ్ నటుడు విద్యుత్ జమ్వాల్ గురించి పెద్ద‌గా ప‌రిచయం అక్క‌ర్లేదు. శక్తి, ఊసరవెల్లి, తుపాకి వంటి సినిమాలతో తెలుగు ప్రేక్ష‌కుల‌కు దగ్గరయ్యాడు. పేరుకు పెద్ద నటుడే అయినా అర‌మరికలు లేకుండా అందరితో కలిసిపోయే విలక్షణ స్వభావం ఇత‌డిది. సోషల్‌ మీడియాలో విద్యుత్‌ ఫాలోవర్స్‌ సంఖ్య మిలియన్లలో ఉంటుంది. అయితే విద్యుత్‌ తాజాగా పెట్టిన ఒక పోస్ట్ ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతుంది.

విద్యుత్ జమ్వాల్ నేడు 43 వసంతంలోకి అడుగుపెట్టారు. డిసెంబ‌ర్ 10న‌ ఆయన పుట్టిన రోజు. ఈ సందర్భంగా అత‌డు చేసిన ప‌ని అందరిని షాక్‌కు గురి చేసింది. తన పుట్టిన రోజు సందర్భంగా హిమ‌ల‌యాలు వెళ్లిన జమ్వాల్ ఒంటిపై బట్టలు లేకుండా న‌గ్నంగా సేదదీరుతున్నాడు. నూలు పోగుకూడా లేకుండా పెయిర్ బాడీతో హిమాలయా అడవుల్లో తిరుగుతున్నాడు. అక్కడే వండుకునితింటూ.. సరదాగా గడుపుతున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోల‌ను విద్యుత్ త‌న ట్విట్ట‌ర్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేశాడు.

My retreat to the Himalayan ranges – “the abode of the divine” started 14 years ago. Before I realised, it became an integral part of my life to spend 7-10 days alone- every year. pic.twitter.com/HRQTYtjk6y

— Vidyut Jammwal (@VidyutJammwal) December 10, 2023