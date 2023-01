Venkatesh | ఎట్టకేలకు 75వ సినిమాను ప్రకటించిన వెంకటేష్‌.. ఈ సారి రూట్‌ మార్చినట్టున్నాడు..!

January 23, 2023 / 12:41 PM IST

Venky75 | ఎట్టకేలకు వెంకటేష్ తన 75వ సినిమాను ప్రకటించేశాడు. గతకొన్ని నెలలుగా వెంకటేష్‌ 75వ సినిమా గురించి ఎన్నో రకాల చర్చలు. ఎంతో మంది దర్శకులు పేర్లు. మొదటగా అగ్ర దర్శకుడు త్రివిక్రమ్‌ పేరు వినిపించింది. ఆ తర్వాత త్రినాథ్ రావు నక్కిన, తేజ, అనీల్‌ రావిపూడి అని చాలా మంది పేర్లు వినిపించాయి. కానీ అవి పేర్ల వరకే పరిమితమైపోయాయి. ఒకనొక దశలో వెంకీమామా సినిమాలకు గుడ్‌బై పెట్టనున్నాడా అనే డౌట్స్‌ కూడా చాలా మందిలో వచ్చాయి. అయితే తాజాగా వాటికి వెంకీమామా ఫుల్‌స్టాప్‌ పెడ్డాడు.

గతకొన్ని రోజులుగా వెంకటేష్ తన తదుపరి సినిమాను సైలేష్ కొలను దర్శకత్వంలో చేయబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. కాగా వాటిని నిజం చేస్తూ మేకర్స్ తాజాగా ప్రీలుక్‌ పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు. ఈ పోస్టర్‌లో వెంకీ చేతిలో ఏదో పట్టుకుని ఉన్నాడు. అదేంటో తెలియాలంటే జనవరి 25 వరకు వేచి చూడాల్సిందే అంటున్నారు మేకర్స్‌. గత కొన్నేళ్లుగా వెంకటేష్‌ కామెడీ సినిమాలపై ఫోకస్‌ పెడుతూ.. మాస్‌ సినిమాల వంక కూడా చూడలేదు. కాగా చాలా కాలం తర్వాత ఈ సినిమాలో మాస్‌ చొక్కా ధరించనున్నట్లు తెలుస్తుంది. ఇక ఈ సినిమాకు సంబంధించిన పూర్తి విషయాలు జనవరి 25ను వెల్లడికానున్నాయి.

Here comes the BLAST of an Update 🔥

Extremely Proud & Privileged to announce that, Our Prestigious 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑵𝑶 2 is Victory @VenkyMama’s Land Mark Film #Venky75 💥💥

Directed by @KolanuSailesh

Produced by @vboyanapalli

Announcement on JAN 25th 2023❤️‍🔥 pic.twitter.com/EL3T4c78g8

— Niharika Entertainment (@NiharikaEnt) January 23, 2023