Saindhav Movie | వెంకటేశ్ ‘సైంధవ్‌’ ట్రైలర్ రిలీజ్ డేట్ ఖరారు

January 1, 2024 / 12:21 PM IST

Saindhav Movie | టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో వెంకటేశ్ (Venkatesh) నటిస్తున్న తాజా చిత్రం సైంధవ్‌ (SAINDHAV). యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి ‘హిట్‌’ ఫేమ్‌ శైలేష్‌ కొలను దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. వెంకట్‌ బోయనపల్లి నిర్మాత. వెంకటేష్‌ నటిస్తున్న 75వ చిత్రమిది కావడం విశేషం. సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 13న తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. విడుద‌ల తేదీకి ఇంకా 12 రోజులే ఉండడంతో చిత్ర బృందం ప్ర‌మోష‌న్స్ వేగం పెంచింది. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి వ‌చ్చిన టీజ‌ర్‌తో పాటు పాట‌లకు ఆడియోన్స్ నుంచి మంచి స్పంద‌న వ‌చ్చింది.

ఇదిలావుంటే.. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ ట్రైల‌ర్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు. న్యూ ఇయ‌ర్ కానుక‌గా సైంధ‌వ్ ట్రైల‌ర్‌ను జ‌న‌వ‌రి 03న విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు తెలిపారు. మ‌రోవైపు ఈ సినిమా సెన్సార్‌ పనులు పూర్తి చేసుకుంది. సెన్సార్ బోర్డ్ ఈ సినిమాకు U/A సర్టిఫికెట్ అందించారు. 2 గంటల 15 నిమిషాల రన్‌టైమ్‌తో ఈ సినిమా వస్తోంది. ఈ విషయాన్ని చిత్రబృందం సామ‌జిక వేదిక‌ల్లో ప్రకటించింది. ఈ పాన్ ఇండియా మూవీని నిహారిక ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యానర్‌పై వెంకట్ బోయనపల్లి భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తుండ‌గా, సంతోష్ నారాయణన్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

Happy New Year to everyone from #SAINDHAV & Gayathri Papa❤️#SaindhavTrailer on Jan 3rd🤗#SaindhavOnJAN13th pic.twitter.com/LJeQh27gYO

— Venkatesh Daggubati (@VenkyMama) January 1, 2024