SAINDHAV | భారత జట్టుపై వెంకటేశ్‌ ప్రశంసలు.. ట్రెండింగ్‌లో సైంధవ్ ప్రమోషనల్‌ వీడియో

November 21, 2023 / 04:15 PM IST

SAINDHAV | టాలీవుడ్‌ హీరో వెంకటేశ్ (Venkatesh) కాంపౌండ్ నుంచి వస్తున్న చిత్రం సైంధవ్‌ (SAINDHAV). హిట్ ఫేం శైలేష్‌ కొలను (Sailesh Kolanu) డైరెక్ట్‌ చేస్తున్నాడు. యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో వెంకటేశ్‌ 75వ ప్రాజెక్టుగా వస్తున్న ఈ మూవీని 2024 సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 13న తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల చేస్తున్నారు. ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా సైంధవ్‌ ఫస్ట్‌ సింగిల్ WrongUsage లాంఛ్ ఈవెంట్‌ను హైదరాబాద్‌లోని సీఎంఆర్ ఇంజినీరింగ్‌ కాలేజ్‌, VNR VJIET కాలేజీల్లో ఏర్పాటు చేశారు మేకర్స్‌.

సీఎంఆర్ కాలేజీలో ఏర్పాటు చేసిన సైంధవ్ సాంగ్ లాంఛ్ ఈవెంట్‌లో సందడి చేశాడు వెంకీ. ఇటీవలే వరల్డ్‌కప్‌ ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో భారత్‌పై ఆస్ట్రేలియా విజయం సాధించిన విషయం తెలిసిందే. వరల్డ్‌కప్‌ (World Cup 2023)ను చేజార్చుకున్న బాధలో ఉన్న టీమిండియాకు క్రికెట్‌ లవర్‌ విక్టరీ వెంకటేశ్‌ మద్దతుగా నిలిచాడు. ఈ సందర్భంగా వెంకటేశ్ మాట్లాడుతూ.. ఈవెంట్‌ మొదలుపెట్టే ముందు అందరూ భారత జట్టును అభినందించాలని విద్యార్థులను కోరాడు వెంకటేశ్‌.

వాళ్లు (టీమిండియా)కేవలం ఒక్క మ్యాచ్ మాత్రమే ఓడిపోయారు. కానీ భారత జట్టంతా ఇప్పటివరకు అద్భుతమైన ప్రతిభను కనబరిచింది. మనందరకి ఉత్తమ క్రికెట్‌ టీం ఉంది. ఇలాంటి జట్టు ఉండటం పట్ల మనమంతా గర్వపడాలి. విరాట్‌ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ, సూర్యకుమార్‌, బౌలర్స్‌ బుమ్రా, మహ్మద్ షమీతోపాటు మనందరిని ఎంటర్‌టైన్ చేసిన భారత జట్టు బృందం మొత్తానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నట్టు చెప్పాడు వెంకటేశ్‌. వెంకీ స్పీచ్‌ వీడియోలు ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.

చంద్రప్రస్థ ఫిక్షనల్ పోర్ట్‌ ఏరియా బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో వస్తున్న ఈ చిత్రంలో జెర్సీ ఫేం శ్రద్ధా శ్రీనాథ్‌ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్‌ యాక్టర్‌ నవాజుద్దీన్ సిద్దిఖీ, ఆర్య, రుహానీ శర్మ, ఆండ్రియా జెర్మియా కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఇప్పటికే సైంధవ్‌ పాత్రలకు సంబంధించిన ఇంట్రడక్షన్‌ వీడియో నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తోంది.

ఈ చిత్రంలో శ్రద్ధా శ్రీనాథ్‌ మనోజ్ఞగా, రుహానీ శర్మ డాక్టర్‌గా, నవాజుద్దీన్ సిద్దిఖీ వికాస్ మాలిక్ పాత్రలో, కోలీవుడ్‌ యాక్టర్ ఆర్య మానస్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. మరోవైపు సైంధవ్‌ గ్లింప్స్ వీడియో సినిమాపై అంచనాలు పెంచుతోంది. ఈ మూవీని నిహారిక ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ బ్యానర్‌పై వెంకట్‌ బోయనపల్లి తెరకెక్కిస్తుండగా.. సంతోష్‌ నారాయణన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

