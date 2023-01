ఆత్మవిశ్వాసానికి, మహిళా సాధికారతకు ప్రతీక జమున: వెంకయ్య నాయుడు

January 27, 2023 / 12:42 PM IST

హైదరాబాద్‌: సీనియర్‌ నటి జమున మృతిపట్ల మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు విచారం వ్యక్తం చేశారు. వెండితెర స్యభామగా పేరుగాంచిన ఆమె పోషించిన పాత్రలు ఆత్మవిశ్వాసానికి, మహిళా సాధికారతకు ప్రతీకలుగా ఉండేవని పేర్కొన్నారు. ఆమె ఆత్మకు శాంతి కలగాలని ప్రార్థించారు. వారి కుటుంబ సభ్యులకు సానుభూతి తెలియజేశారు.

సీనియర్ హీరోయిన్ జమున గారు స్వర్గస్తులయ్యారనే వార్త ఎంతో విచారకరమని మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి అన్నారు. ‘ఆవిడ బహుభాషా నటి. మాతృభాష కన్నడం అయినా ఎన్నెన్నో విజయవంతమైన చిత్రాలతో తెలుగువారి మనసుల్లో చెరగని ముద్ర వేశారు. మహానటి సావిత్రి గారితో ఆవిడ అనుబంధం ఎంతో గొప్పది. ఆవిడ కుటుంబానికి నా ప్రగాఢ సంతాపం తెలియచేసుకుంటున్నాను’ అని చిరంజీవి ట్వీట్‌ చేశారు.

విభిన్న పాత్రలతో ప్రేక్షకులను మెప్పించిన ప్రతిభాశాలి జమున అని పవర్‌స్టార్‌ పవన్‌ కల్యాన్‌ అన్నారు. తన నటనతో సత్యభామ పాత్రకు జీవం పోశారని చెప్పారు. జమున మృతిపట్ల ప్రిన్‌ మహేశ్‌ బాబు విచారం వ్యక్తం చేశారు.

Saddened to hear about the demise of #Jamuna garu. Will fondly remember her for all her iconic roles and her immense contribution to the industry. My condolences to her family and loved ones 🙏

