February 15, 2022 / 05:25 PM IST

Ghani release date | భిన్నమైన క‌థ‌ల‌ను ఎంచుకుంటూ సినీ ఇండ‌స్ట్రీలో త‌న‌కంటూ ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఏర్ప‌ర‌చుకుంటున్నాడు మెగాప్రిన్స్ వ‌రుణ్‌తేజ్. ఈయ‌న ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో నటించిన‌ లేటెస్ట్ చిత్రం గ‌ని. కిర‌ణ్ కొర్ర‌పాటి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించిన ఈ చిత్రాన్ని అల్లు అర‌వింద్ స‌మ‌ర్ప‌ణ‌లో అల్లు బాబీ, సిద్ధూముద్ద సంయుక్తంగా నిర్మించారు. ఇప్ప‌టికే చిత్ర బృందం విడుద‌ల చేసిన ప్ర‌చార చిత్రాలు, లిరిక‌ల్‌సాంగ్, టీజ‌ర్ ప్రేక్ష‌కుల‌ను విప‌రీతంగా ఆక‌ట్టుకున్నాయి. గతేడాది డిసెంబ‌ర్ చివ‌రి వారంలో ఈ చిత్రం విడుద‌ల కావాల్సింది. కానీ పోటీగా పుష్ప‌, శ్యామ్ సింగ‌రాయ్ చిత్రాలు మంచి విజ‌యం సాధించ‌డంతో గ‌ని పోస్ట్‌పోన్ అయింది. తాజాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన‌ విడుద‌ల తేదీని మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు.

మ‌హా శివరాత్రి కానుక‌గా ఈ చిత్రాన్ని ఫిబ్ర‌వ‌రి 25న ప్రేక్ష‌కుల‌ముందుకు తీసుకురానున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ వెల్ల‌డించారు. ఎస్ఎస్ థ‌మ‌న్ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రంలో సాయి ముంజ్రేక‌ర్ హీరోయిన్‌గా న‌టించింది. బాక్సింగ్ నేప‌థ్యంలో తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రంలో ఉపేంద్ర‌, జ‌గ‌ప‌తిబాబు, సునీల్ శెట్టి, న‌వీన్ చంద్ర కీల‌క పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్నారు. ఇక ఇదే రోజున శ‌ర్వానంద్, ర‌ష్మిక జంట‌గా న‌టించిన‌ ఆడ‌వాళ్లు మీకు జోహార్లు చిత్రంతో పాటు కిర‌ణ్ అబ్బ‌వ‌రం నటించిన సెబాస్టియ‌న్ పి.సి524 చిత్రాలు విడుద‌ల‌వుతున్నాయి.

#Ghani worldwide grand release in theatres near you on 𝐅𝐄𝐁 𝟐𝟓𝐭𝐡 𝟐𝟎𝟐𝟐. 🥊#GhaniOnFeb25 👊 pic.twitter.com/6XXPFo1moq

— GA2 Pictures (@GA2Official) February 15, 2022