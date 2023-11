November 5, 2023 / 09:44 PM IST

VarunLav | మెగాప్రిన్స్ వరుణ్‌తేజ్ (Varun Tej) ‌-లావణ్య త్రిపాఠి (Lavanya Tripathi) నవంబర్ 1న ఇటలీలో జరిగిన వెడ్డింగ్‌లో వివాహబంధంతో ఒక్కటైన విషయం తెలిసిందే. పెళ్లి వేడుకకు సినీ ఇండస్ట్రీకి చెందిన చాలా మంది హాజరయ్యారు. ఇదిలా ఉంటే పెండ్లికి హాజరుకాలేకపోయిన వారి కోసం మెగా ఫ్యామిలీ నేడు హైదరాబాద్‌లో గ్రాండ్‌గా వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్ ఏర్పాటు చేసింది.

మాదాపూర్‌లోని ఎన్ కన్వెన్షన్ హాలులో జరుగుతున్న ఈ వేడుకలో టాలీవుడ్ ప్రముఖులు సందడి చేశారు. నాగచైతన్య, సునీల్‌, అలీ కుటుంబసభ్యులు, సుమ కనకాలతోపాటు పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు N Conventionలో ఏర్పాటు చేసిన ఈవెంట్‌కు హాజరయ్యారు. రిసెప్షన్‌ ఫొటోలు, వీడియోలపై ఓ లుక్కేయండి మరి..

రిసెప్షన్‌లో తారల సందడి ఇలా..

All set for the Grand Wedding Reception of #VarunTej and #LavanyaTripathi 💗#VarunLav @IAmVarunTej @Itslavanya #ScrollandPlaySouth pic.twitter.com/v7vGaZeIei

— Scroll & Play (@scrollandplay) November 5, 2023