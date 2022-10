Varun Tej | ఆసక్తి రేకెత్తిస్తున్న ‘VT13’ స్పెషల్‌ పోస్టర్‌..!

October 8, 2022 / 03:43 PM IST

VT13 Special Poster | టాలీవుడ్‌ యంగ్‌ హీరో వరుణ్ తేజ్ హిట్లు, ఫ్లాప్‌లతో సంబంధంలేకుండా కథా బలమున్న సినిమాలను చేస్తూ టాలీవుడ్‌లో దూసుకుపోతున్నాడు. కెరీర్ బిగినింగ్ నుండి విభిన్న త‌ర‌హా సినిమాల‌ను చేస్తూ ప్రేక్ష‌కుల‌లో ప్ర‌త్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. ఈ ఏడాది ఈ ఏడాది ‘గ‌ని’తో ఆశించిన స్థాయి ప్రారంభం రాక‌పోయినా, ఆ త‌ర్వాత ‘ఎఫ్‌-3’తో మంచి విజ‌యాన్ని సాధించాడు. ప్ర‌స్తుతం వరుణ్ తేజ్‌ రెండు చిత్రాలన సెట్స్‌ పైన ఉంచాడు. అందులో ‘VT13’ ఒకటి. ఇండియన్ ఏయిర్‌ ఫోర్స్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి శక్తి ప్రతాప్‌ సింగ్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే చిత్రం నుండి విడుదలైన ప్రీ లుక్‌ పొస్టర్‌, స్పెషల్‌ వీడియోకు ప్రేక్షకుల నుండి విశేష స్పందన వచ్చింది. తాజాగా చిత్ర బృందం మరో పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేసింది.

శనివారం ‘ఇండియన్‌ ఏయిర్‌ ఫోర్స్‌ డే’ సందర్భంగా మేకర్స్‌ స్పెషల్‌ పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు. ఈ పోస్టర్‌లో యుద్ధ విమానం వద్దకు ఏయిర్‌ వింగ్‌ కమాండర్‌ నడుచుకుంటూ వస్తున్నట్లు ఉంది. లేటెస్ట్‌గా విడుదలైన ఈ పోస్టర్‌కు విశేష స్పందన వస్తుంది. ఈ చిత్రంలో వరుణ్‌ ఇండియన్‌ ఏయిర్‌ ఫోర్స్‌ ఆధికారిగా కనిపించనున్నాడు. ప్రస్తుతం ప్రీ ప్రొడక్షన్‌ పనులను జరుపుకుంటున్న ఈ చిత్రం త్వరలోనే సెట్స్‌ పైకి వెళ్లనుంది. ఈ మూవీ నిజ‌మైన సంఘ‌ట‌న‌ల ఆధారంగా తెర‌కెక్క‌నుంది. సోని పిక్చ‌ర్స్ ఇంట‌ర్‌నేష‌న‌ల్ ప్రొడ‌క్ష‌న్స్, రెన్నాయ్‌సెన్స్ సంస్థ‌లు సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాయి. బైలింగ్యువల్‌ ప్రాజెక్ట్‌గా తెరకెక్కనున్న ఈ చిత్రం తెలుగుతో పాటు హిందీలోనూ రూపొందనుంది.

On the occasion of the 90th glorious #IndianAirForceDay , my warmest wishes to our heroes in the sky.

They have been relentless in keeping our country safe.

A big thank you to our Air Warriors for everything they do. @ShaktipsHada89 @sonypicsfilmsin @RenaissancePicz #vt13 pic.twitter.com/1meId82qPR

— Varun Tej Konidela (@IAmVarunTej) October 8, 2022