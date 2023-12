December 14, 2023 / 09:10 PM IST

Matka| టాలీవుడ్ హీరో వరుణ్‌ తేజ్‌ (Varun Tej) నటిస్తున్న చిత్రాల్లో ఒకటి పాన్ ఇండియా సినిమా మట్కా (Matka). పలాస 1978 ఫేం కరుణకుమార్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ మూవీలో మీనాక్షి చౌదరి హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. మట్కా చిత్రాన్ని వైరా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కిస్తున్నారు. కాగా వరుణ్‌తేజ్‌ వెడ్డింగ్ నేపథ్యంలో తాత్కాలికంగా బ్రేక్‌ పడ్డ షూటింగ్‌ మళ్లీ షురూ అయింది. కొన్ని కీలక సన్నివేశాలను చిత్రీకరించేందుకు హైదరాబాద్‌ సరిహద్దుల్లో స్పెషల్ సెట్‌ వేసినట్టు తెలియజేస్తూ.. అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్‌.

మానిటర్‌లో డైరెక్టర్‌ సీన్ చెక్ చేసుకుంటున్న స్టిల్‌తో షేర్ చేసిన మట్కా షూటింగ్ నయా అప్‌డేట్ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఈ సినిమా వరుణ్ తేజ్‌ కెరీర్‌లోనే అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో పీరియాడిక్ బ్యాక్‌ డ్రాప్ స్టోరీతో తెరకెక్కుతోంది. కథానుగుణంగా ఈ మూవీలో వరుణ్ తేజ్‌ నాలుగు డిఫరెంట్ గెటప్స్‌లో కనిపించబోతున్నాడట. ఈ చిత్రంలో నోరాఫతేహి మరో ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది.

మట్కా టైటిల్‌ టీజర్‌..

వరుణ్ తేజ్‌ దీంతోపాటు వార్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో వస్తోన్న ఆపరేషన్‌ వాలెంటైన్‌ లో కూడా నటిస్తున్నాడు. VT13గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి శక్తి ప్రతాప్‌ సింగ్‌ హడ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. వరుణ్‌ తేజ్‌ ఈ మూవీతో బాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు. ఆపరేషన్‌ వాలెంటైన్‌ రిలీజ్ డేట్‌పై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. ఇందులో వరుణ్‌ తేజ్‌ ఫైటర్‌ పైలట్‌గా నటిస్తుండగా.. మాజీ మిస్ యూనివర్స్‌ మానుషి ఛిల్లార్‌ (Manushi Chhillar) ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది.

యదార్థ సంఘటనల ఆధారంగా వస్తోన్న ఈ మూవీని ఇండియన్‌ ఎయిర్‌ఫోర్స్ (భారత వైమానిక దళం)కు నివాళిగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. తెలుగు, హిందీ బై లింగ్యువల్ ప్రాజెక్ట్‌గా వస్తున్న ఈ సినిమాను సోనీ పిక్చర్స్-రెనాయ్‌సెన్స్ పిక్చర్స్ బ్యానర్లపై సందీప్ ముద్ద, నందకుమార్‌ అబ్బినేని తెరకెక్కిస్తున్నారు.

