September 16, 2023 / 05:57 PM IST

Varun Tej-Lavanya Tripathi | టాలీవుడ్ లవ్‌బర్డ్స్‌ వరుణ్‌తేజ్, లావణ్య త్రిపాఠీలు త్వరలో మూడు ముళ్ల బంధంతో ఒక్కటి కానున్నారు. జూన్‌లో అంగరంగ వైభవంగా ఎంగేజ్‌మెంట్ జరుపుకున్న ఈ జంట త్వరలో పెళ్లి పీటలెక్కబోతున్నారు. ఇప్పటికే పెళ్లి పనుల ప్రిపరేషన్‌ కూడా స్టార్ట్‌ అయిపోయిందని తెలుస్తుంది. నవంబర్‌ 1న డెస్టినేషన్‌ వెడ్డింగ్‌ను ప్లాన్‌ చేస్తున్నారట. నాలుగే వేల మైళ్ల దూరంలో ఉన్న ఇటలీలోని ఓ ప్యాలెస్‌లో వీరిద్దరూ వివాహం చేసుకోబోతున్నారట. ఈ వేడుకకు అత్యంత సన్నిహితులు మాత్రమే హాజరు కానున్నారని తెలుస్తుంది.

ఇక ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఈ జంట హైదరాబాద్‌లోని ప్రముఖ డిజైనర్ మనీశ్ మల్హోత్రా షో రూమ్‌లో కనిపించి సందడి చేశారు. ఈ జంట పెళ్లి డ్రెస్‌ కోసం షాపింగ్‌కు వచ్చినట్లు తెలుస్తుంది. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతుంది. ఆరేళ్ల క్రితం వచ్చిన మిస్టర్ సినిమాలో తొలిసారి వరుణ్, లావణ్యలు కలిసి నటించారు. ఈ సినిమాతోనే వీరి మధ్య మంచి స్నేహం ఏర్పడింది. ఆ మరుసటి ఏడాది అంతరిక్షం సినిమాలో మరోసారి వీరిద్దరూ కలిసి నటించారు. ఇక అప్పటి నుంచి వీళ్ల స్నేహం కాస్త ప్రేమగా మారిందని తెలుస్తుంది. కాగా ఎంతో కాలంగా వీరిద్దరూ వాళ్ల ప్రేమను గోప్యంగానే ఉంచుతూ వచ్చారు. వీళ్ల రిలేషన్ పై ఎన్ని వార్తలు వచ్చిన వీరిద్దరూ ఎప్పుడూ వాటిపై స్పందించలేదు.

The wedding prep begins for the Mega Wedding❤️‍🔥

Mega Prince #VarunTej & #LavanyaTripathi Spotted at @MMalhotraworld for their wedding outfit trails, Specially designed by @ManishMalhotra💥@IAmVarunTej @Itslavanya #VarunLav pic.twitter.com/r8fjtsypOe

— Varun Tej Fans (@VarunTejFans) September 16, 2023