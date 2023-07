VT14 Movie | మట్కాగా వరుణ్‌ తేజ్‌ కొత్త సినిమా టైటిల్‌.. వీర లెవల్లో ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌

July 27, 2023 / 01:33 PM IST

Varun Tej | మెగా ప్రిన్స్‌ వరుణ్‌ తేజ్‌ ఓ వైపు గాంఢీవధారి అర్జునను సిద్ధం చేస్తూనే మరో వైపు కొత్త సినిమాలకు కమిట్‌మెంట్లు ఇచ్చేస్తున్నాడు. రెండు సినిమాలను ఆల్రెడీ సెట్స్‌ మీద ఉంచిన వరుణ్ ఇప్పుడు మరో సినిమాను రంగంలోకి దింపాడు. కరుణ్ కుమార్‌ దర్శకత్వంలో ఓ పీరియాడిక్‌ సినిమాను గురువారం గ్రాండ్‌గా లాంచ్‌ చేశాడు. ఈ మేరకు చిత్రబృందం టైటిల్‌ పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు. ఈ సినిమాకు మట్కా అనే టైటిల్‌ను ఫిక్స్‌ చేశారు. నోట్ల కట్టల మధ్య రాయల్‌ కారును చూపిస్తూ పోస్టర్‌ను ఆసక్తికరంగా డిజైన్‌ చేశారు.

1960వ దశాబ్ధంలో ఈ సినిమా కథ రూపొందనుందని తెలుస్తుంది. నానితో హాయ్‌ నాన్న చేస్తున్న వైరా సంస్థలోనే ఈ సినిమా తెరకెక్కుతుంది. మూడేళ్ల కిందట వచ్చిన పలాసతో కరుణ్‌ కుమార్‌ దర్శకుడిగా ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. కమర్షియల్‌గా ఈ సినిమా పెద్దగా సక్సెస్‌ కాకపోయినా.. దర్శకుడు కరుణ కుమార్‌ టేకింగ్‌కు యావత్‌ టాలీవుడ్‌ ఇండస్ట్రీ మెచ్చుకుంది. యాక్షన్ సీన్స్‌ను రియలిస్టిక్‌గా చూపించిన విధానం అందరినీ ఫిదా చేసింది. కాగా ఇప్పుడదే దర్శకుడు మెగా ప్రిన్స్‌ సినిమా చేస్తుండటంతో అందరిలోనూ అమితాసక్తి నెలకొంది.

గద్దల కొండ గణేష్‌తో వరుణ్‌ మాస్‌ అప్పియరెన్స్‌ ఏ రేంజ్‌లో ఉంటుందో ఆల్రెడీ చూశాము. ఇక ఇప్పుడు కరుణ కుమార్‌ గనుక రా, రియలిస్టిక్‌ కథతో మాత్రం వస్తే వరుణ్‌ కెరీర్‌లో బెంచ్‌ మార్క్‌ అయ్యే సినిమా ఇదే అవుతుంది. ప్రస్తుతం ప్రీ ప్రొడక్షన్‌ పనులలో బిజీగా ఉన్న ఈ సినిమా త్వరలోనే షూటింగ్‌ మొదలు పెట్టనుంది. పాన్‌ ఇండియా లెవల్లో రూపొందనున్న ఈ సినిమాకు తమిళ కంపోజర్‌ జీవి. ప్రకాష్‌ కుమార్‌ స్వరాలిందిస్తున్నాడు.

A dawn of a whole new world ❤️‍🔥

Our Production No.2, #VT14 Titled as #MATKA 🎬

In Telugu, Tamil, Hindi, Kannada & Malayalam💥@IAmVarunTej @KKfilmmaker #Norafatehi @Meenakshiioffl @gvprakash @PriyaSeth18 @mohan8998 @drteegala9 @Naveenc212 @ashishtejapuala @Rkjana11 @sunny4u007… pic.twitter.com/mAAWxRWVPD

— Vyra Entertainments (@VyraEnts) July 27, 2023