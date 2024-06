June 13, 2024 / 06:57 PM IST

Tollywood Stars | కోలీవుడ్ న‌టి వరలక్ష్మి శ‌ర‌త్ కుమార్ త్వరలోనే పెళ్లి పీట‌లు ఎక్క‌బోతున్న విష‌యం తెలిసిందే. ముంబాయికి చెందిన వ్యాపారవేత్త, ఆర్ట్‌ గ్యాలరీల నిర్వాహకుడు నిచోలై సచ్‌దేవ్‌ని త్వరలోనే ఆమె వివాహం చేసుకోనున్నారు. ఈ ఏడాది మార్చిలో వీరిద్ద‌రి ఎంగేజ్‌మెంట్ ఘ‌నంగా జ‌రిగింది. ఇక జూలైలో వీరి వివాహం జ‌రుగ‌నున్న‌ట్లు స‌మాచారం. ఈ క్ర‌మంలోనే పెళ్లి వేడుక‌ల‌కు సిద్దమవుతుంది. ఇప్ప‌టికే త‌మిళ‌నాడులో ఉన్న పలువురు సినీ ప్ర‌ముఖులతో పాటు రాజ‌కీయ ప్ర‌ముఖులను ఆహ్వానించిన వరలక్ష్మి తాజాగా టాలీవుడ్ సినీ ప్ర‌ముఖులను త‌మ పెళ్లికి ర‌మ్మని ఆహ్వానించింది.

ఇక వరలక్ష్మి నుంచి వెడ్డింగ్ కార్డ్ అందుకున్న వారిలో టాలీవుడ్ న‌టుడ అడివి శేష్‌తో పాటు, మాస్ మ‌హారాజా ర‌వితేజ, ద‌ర్శ‌కుడు హరీష్ శంకర్, హనుమాన్ ద‌ర్శ‌కుడు ప్ర‌శాంత్ వ‌ర్మ‌, న‌టి సమంత, పైడిప‌ల్లి వంశీ, త‌మ‌న్, గోపిచంద్ మ‌లినేని, బాలీవుడ్ న‌టుడు అనుప‌మ్ ఖేర్ త‌దిత‌రులు ఉన్నారు. కాగా ప్ర‌స్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

.@varusarath5 has extended a heartfelt invitation to @Samanthaprabhu2 and @AnupamPKher for her wedding. ✨ pic.twitter.com/6RfiqauRwr

— Suresh PRO (@SureshPRO_) June 13, 2024