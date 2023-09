Vanangaan Movie | ఒక చేతిలో పెరియార్.. మరో చేతిలో వినాయకుడు.. ఆసక్తికరంగా బాలా ‘వనంగాన్’ ఫస్ట్ లుక్

September 26, 2023 / 11:53 AM IST

Vanangaan Movie | త‌మిళ స్టార్‌ డైరెక్ట‌ర్ బాలా (Bala). ఈ పేరు చెప్పగానే మనకు ముందుగా గుర్తుకువచ్చేవి అతడి సినిమాలే. శివ‌పుత్రుడు (Shva Putrudu), నేను దేవుడ్ని(Nenu Devudini), వాడు వీడు (Vaadu Veedu), పరదేశి (Paradeshi) వంటి సినిమాల‌తో అటు తమిళంతో పాటు ఇటు తెలుగులోనూ మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు బాలా. ఇక అప్ప‌ట్లో వ‌రుస ఫ్లాపుల‌తో స‌త‌మ‌త‌మ‌వుతున్న విక్ర‌మ్‌ను.. చియాన్ విక్ర‌మ్‌(Chiyaan Vikram)గా మార్చింది కూడా ఈయ‌నే. ఇదిలా ఉంటే బాలా ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో వ‌స్తున్న తాజా చిత్రం వనంగాన్ (Vanangaan).

ఈ సినిమాలో మొద‌ట సూర్య(Suriya)ను హీరోగా అనుకోగా అనుకోని కారణాల వల్ల సినిమా మధ్యలోనే ఆగిపోయింది. ఆ తర్వాత సూర్య కూడా ఈ సినిమా నుంచి తప్పుకున్నాడు. అయితే ఈ సినిమాను త‌ర్వాత.. సాహో సినిమాలో ప్రభాస్ తమ్ముడిగా నటించిన తమిళ నటుడు అరుణ్ విజయ్‌(Arun Vijay)ని హీరోగా పెట్టి బాలా మ‌ళ్లీ ప్రారంభించాడు. కన్యాకుమారి, తిరువణ్ణామలై ప్రాంతాల్లో జరుగుతున్న ఈ సినిమా షూటింగ్ ప్రస్తుతం చివరి దశకు చేరుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్రబృందం ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ను విడుదల చేసింది.

ఇక ఈ ఫ‌స్ట్ లుక్ పోస్ట‌ర్‌ గ‌మ‌నిస్తే అరుణ్ విజయ్ కుడిచేతిలో ప్ర‌ముఖ నాస్తికవాది, సంఘ సంస్కర్త. పెరియార్ విగ్రహాం ఉండ‌గా.. ఎడమచేతిలో వినాయకుడి (త‌మిళంలో పిళ్లైయార్) విగ్రహాం ఉంది. ఈ రెండు విగ్ర‌హాలు సినిమాపై క్యూరియాసిటీని మ‌రింత పెంచుతున్నాయి. కాగా ప్ర‌స్తుతం ఈ పోస్టర్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. ఇది చూసిన నెటిజెన్లు ఒక చేతిలో దేవుడి విగ్రహం… మరో చేతిలో అదే విగ్రహాన్ని ధ్వంసం చేసి, విగ్రహ ఆరాధనను వ్యతిరేకించిన వ్యక్తి (పెరియార్). ఈ రెండు భిన్న అభిప్రాయాలకు కొలువైన తమిళనాడుకి… ఇది చాలా అవసరమైన సినిమా అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

