Aadikeshava | వైష్ణవ్‌ తేజ్‌ ఆదికేశవ ట్రైలర్‌ లాంఛ్ టైం, వెన్యూ ఫిక్స్‌

November 16, 2023 / 06:29 PM IST

Aadikeshava | టాలీవుడ్ యాక్టర్ పంజా వైష్ణవ్‌ తేజ్‌ (Vaishnav Tej) నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం ఆదికేశవ (Aadikeshava). PVT 4 ప్రాజెక్ట్‌గా ప‌క్కా మాస్ యాక్షన్‌ క‌మ‌ర్షియ‌ల్ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్‌ జోనర్‌లో వస్తున్న ఈ మూవీకి శ్రీకాంత్ ఎన్‌ రెడ్డి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. పెళ్లి సంద‌D ఫేం శ్రీలీల హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. మేకర్స్‌ ఆదికేశవ నుంచి ఇప్పటికే విడుదల చేసిన టైటిల్, ఫస్ట్‌ గ్లింప్స్ వీడియో సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి. ఈ మూవీ ట్రైలర్‌ను నవంబర్ 17న లాంఛ్ చేయనున్నారు. ట్రైలర్‌ లాంఛ్ ఈవెంట్‌ను గ్రాండ్‌గా నిర్వహించనున్నారు.

నవంబర్ 17న హైదరాబాద్‌లోని ఏఎంబీ సినిమాస్‌ స్క్రీన్‌ 3లో లో సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి ఈవెంట్ జరుగనుంది. ఈ చిత్రాన్ని సితార ఎంట‌ర్‌టైన్ మెంట్స్ (Sithara Entertainments)-ఫార్చూన్ ఫోర్ సినిమా బ్యాన‌ర్లపై నాగ‌వంశి, సాయి సౌజ‌న్య సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ‘అంతా తవ్వేశారు.. మా గుడి జోలికి మాత్రం రాకండయ్యా.. శివుడికి కోపమొస్తే ఊరికి మంచిది కాదని విధ్వంసం సృష్టించేందుకు వచ్చిన రౌడీలతో పూజారి అంటుండగా.. వైష్ణవ్‌ తేజ్‌ ఆ రౌడీల అంతు చూసే యాక్షన్‌ సన్నివేశాలతో’ కట్‌ చేసిన ఆదికేశవ గ్లింప్స్ వీడియో ఇప్పటికే సినిమాపై సూపర్ బజ్ క్రియేట్ చేస్తోంది.

వైష్ణవ్‌ తేజ్‌ ఈ సారి పక్కా యాక్షన్‌ మాస్‌ అవతార్‌లో కనిపించబోతున్నట్టు గ్లింప్స్ వీడియోతో క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు. ఆదికేశవ రన్‌ టైం 2 గంటల 10 నిమిషాలు అని ఇప్పటికే అప్‌డేట్ కూడా తెరపైకి వచ్చింది. ఆదికేశవ నుంచి హే బుజ్జి బంగారం మెలోడీ ట్రాక్‌ను విడుదల చేయగా.. అందమైన లొకేషన్లలో హీరోహీరోయిన్ల మధ్య వచ్చే ఈ ట్రాక్‌ మ్యూజిక్ లవర్స్‌ను ఇంప్రెస్ చేస్తోంది. ఈ చిత్రంలో బీస్ట్‌ ఫేం అపర్ణా దాస్, జోజు జార్జ్‌ ఇతం కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

ట్రైలర్‌ లాంఛ్ టైం, వెన్యూ ఫిక్స్‌..

Get ready for an exhilarating action-packed ride! 🔥#Aadikeshava Trailer Launch Event – Tomorrow at AMB Screen-3, Hyd from 4️⃣ PM onwards! 🤩

Book Event Passes Here: 🎟️ https://t.co/dnCjt1tBxb#AadikeshavaOnNov24th 💥#PanjaVaisshnavTej @sreeleela14 @gvprakash #JojuGeorge… pic.twitter.com/zjcwJwVGOK

— Sithara Entertainments (@SitharaEnts) November 16, 2023