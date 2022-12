December 28, 2022 / 07:05 PM IST

టాలీవుడ్ హీరో నంద‌మూరి బాల‌కృష్ణ (Balakrishna) టాక్‌ షో అన్‌స్టాప‌బుల్ సీజ‌న్ 2 (Unstoppable 2 With NBK) డబుల్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ అందిస్తూ అందరిలో జోష్ నింపుతోంది. పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులతో బాలయ్య సరదా చిట్‌ చాట్‌ ఎపిసోడ్స్ ఇప్పటికే నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. తాజాగా పాన్ ఇండియా స్టార్ హీరో ప్రభాస్‌-బాలకృష్ణ ఎపిసోడ్‌కు సంబంధించిన అప్‌డేట్ అందించింది ఆహా టీం.

ప్రభాస్‌ -బాలకృష్ణ టాక్‌ షో రెండు పార్టులుగా రాబోతుంది. సర్‌ప్రైజ్‌.. ఈ రోజు రాత్రి 8.30 గంటలకు బాహుబలి ఎపిసోడ్ పార్ట్ 1 స్పెషల్ ప్రోమో రాబోతుంది.. మీ అందరికీ తప్పకుండా నచ్చుతుంది.. అంటూ ప్రోమో అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్. ఈ అప్‌డేట్‌తో అటు నందమూరి అభిమానులు, ఇటు యంగ్ రెబల్‌ స్టార్ అభిమానులు ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు. ఇప్పటికే అన్‌స్టాపబుల్ 2లో యువ హీరోలు శర్వానంద్‌, అడివిశేష్‌, విశ్వక్‌సేన్ సందడి చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఎపిసోడ్స్‌ ఇప్పటికే నెట్టింట ట్రెండింగ్ అయ్యాయి.

కాగా మరోవైపు పవర్ స్టార్ పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఎపిసోడ్‌ కూడా రాబోతుంది. అన్‌స్టాపబుల్‌ షోకు త్వరలోనే పవన్‌కల్యాణ్‌తోపాటు డైరెక్టర్లు త్రివిక్రమ్‌, క్రిష్‌ రానున్నారు. అన్‌స్టాపబుల్‌ సెట్స్‌లో NBK with PSPK అంటూ ఏర్పాటు చేసిన ఫ్లెక్సీలు సోషల్ మీడియాలో హల్‌ చల్ చేస్తున్నాయి. ఈ స్పెషల్ ఎపిసోడ్‌ సంక్రాంతి కానుకగా రిలీజ్‌ కానున్నట్లు తెలుస్తుంది.

Surprises come in king size!

A special promo of the Bahubali episode part 1 at 8.30pm today.

You all will love it.❤️🎉#UnstoppableWithNBKS2 #PrabhasOnAHA #MansionHouse @tnldoublehorse @realmeIndia @Fun88India #ChandaBrothers @sprite_india @BigCMobilesIND pic.twitter.com/wURtyscA4u

— ahavideoin (@ahavideoIN) December 28, 2022