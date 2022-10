October 3, 2022 / 12:16 PM IST

Unstoppable-2 Teaser | నటసింహం సందమూరి బాలకృష్ణ ‘అన్‌స్టాపబుల్‌’ షోతో అభిమానులే కాదు ప్రేక్షకులను కూడా సర్‌ప్రైజ్‌ చేశాడు. టాక్ షోలకు రావడానికే ఆలోచించే బాలకృష్ణ.. ఏకంగా టాక్ షోకు హోస్ట్‌గా వ్యవహరించాడు. ‘ఆహా’ వేదికగా స్ట్రీమింగ్‌ అయిన అన్‌స్టాపబుల్‌ షో ఎంత పెద్ద సక్సెస్‌ అయిందో ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. సెలబ్రెటీలతో బాలయ్య బాబు చేసిన సందడి అంతా ఇంతా కాదు. ఇండ‌స్ట్రీలో చాలా మంది బాల‌య్య‌ది చిన్న పిల్లాడి మ‌న‌స్థ‌త్వం అంటుంటారు. కాగా ఈ షోతో బాల‌కృష్ణలోని మ‌రో కోణాన్ని చూశాం. బాల‌య్య‌ ఎంత స‌రదా మ‌నిషి అని ఈ షోతో చాలా మంది ప్రేక్ష‌కులకు తెలిసింది.

కాగా ‘అన్‌స్టాప‌బుల్’ రెండో సీజ‌న్ స్టార్ట్ చేస్తున్న‌ట్లు ఆహా సంస్థ ఇటీవ‌లే ప్ర‌క‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే. రెంబో సీజ‌న్‌ను ఇంకాస్త గ్రాండియ‌ర్‌గా రూపొందిస్తున్న‌ట్లు తెలుస్తుంది. మ‌రి కొద్ది రోజుల్లో సీజ‌న్‌-2 ప్రారంభం కానుంది. ఇప్ప‌టికే సెలబ్రెటీల లిస్ట్‌ను కూడా రెడీ చేశారట. ఇక ఈ లిస్ట్‌లో పవన్‌ కళ్యాణ్‌, చిరంజీవి, ప్రభాస్‌, అనుష్క, త్రివిక్రమ్‌ వంటి పలువురు స్టార్‌లు రానున్నట్లు తెలుస్తుంది. కాగా ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఈ షో టీజర్‌ డేట్‌ను మేకర్స్ ప్రకటించారు. అన్‌స్టాపబుల్‌ సీజన్‌-2 టీజర్‌ను అక్టోబర్‌ 4న విజయవాడలో విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. కాగా ఈ షోను ‘అ!’, ‘కల్కి’, ‘జాంబిరెడ్డి’ వంటి చిత్రాలను తెరకెక్కించిన ప్రశాంత్‌ వర్మ దర్శకత్వం వహించాడు.

Dream come true for me! 🤩

Super excited for this project with none other than Man of Masses #NandamuriBalakrishna garu. Teaser launch of this @ahavideoin original from 6pm onwards @ Vijayawada.💥🕵️🏴‍☠️ pic.twitter.com/dCLJWMnQtA

— Prasanth Varma (@PrasanthVarma) October 3, 2022