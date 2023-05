Ugram Movie Review | ఉగ్రం మూవీ ట్విట్టర్‌ రివ్యూ.. ఆ ఎపిసోడ్స్‌ అయితే వేరే లెవల్‌ అట..!

May 5, 2023 / 12:05 PM IST

Ugram Movie Twitter Review | చాలా కాలం తర్వాత ‘నాంది’తో అల్లరి నరేష్‌ మంచి కంబ్యాక్‌ ఇచ్చాడు. కంబ్యాక్‌ ఇవ్వడమే కాదు తనలోని కొత్త నటుడుని పరిచయం చేశాడు. ఈ సినిమాతో నరేష్‌కు కమర్షియల్‌గానూ మంచి బ్రేక్ దొరికింది. ముఖ్యంగా మార్కెట్‌ పెరిగింది. ఇక విజయ్‌ కనకమేడల దర్శకుడిగా తొలి అడుగులోనే తిరుగులేని విజయం సాధించాడు. ఈ సినిమా సక్సెస్‌తో మరోసారి వీరిద్దరూ ఉగ్రం అనే థ్రిల్లర్‌ సినిమా కోసం చేతులు కలిపారు. ముందు నుంచి ఈ సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో ఓ మోస్తరు అంచనాలే ఉన్నాయి. దానికి తోడు టీజర్‌,ట్రైలర్‌లు ఎక్కడలేని హైప్‌ తీసుకొచ్చాయి. యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా శుక్రవారం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఇక ఇప్పటికే ప్రీమియర్‌ షోలు పడిపోయాయి. సినిమా చూసిన వాళ్లు రివ్యూలను సోషల్‌ మీడియా ద్వారా తెలుపుతున్నారు.

ట్విట్టర్‌లో ఉగ్రం సినిమాకు అదిరిపోయే రెస్పాన్స్‌ వస్తుంది. అల్లరి నరేష్‌ యాక్టింగ్‌ ఇరగదీశాడని, ముఖ్యంగా ఫైట్‌ సీన్‌లలో దుమ్ములేపాడని కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు. అయితే దర్శకుడు విజయ్‌ కనకమేడల కథ బాగా రాసుకున్న.. కథనంలో పట్టు తప్పాడని అంటున్నారు. స్క్రీన్‌ప్లే గ్రిప్పింగ్‌గా లేదని, కథలోకి తీసుకెళ్లడానికి చాలా సమయం తీసుకున్నాడని వెల్లడిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఫస్ట్‌ ఆఫ్‌ నెమ్మదిగా సాగిందని చెబుతున్నారు. లవ్‌ ట్రాక్‌ కూడా అంతగా ఆకట్టుకోలేదని అంటున్నారు. అయితే ప్రీ ఇంటర్వెల్‌ నుంచి ఇంటర్వెల్‌ వరకు వేరే లెవల్లో ఉందని తెలుపుతున్నాడు. ఓవరాల్‌గా ఫస్ట్‌ఫ్‌ సో సో గానే అనిపించిందట.

#Ugram A Mystery Thriller that had an interesting storyline and good setup but falters in terms of execution for the most part. There were a few good sequences that worked but unnecessary commercial elements and dull writing ruin the flow in places. Mediocre!

Rating: 2.5/5

— Venky Reviews (@venkyreviews) May 5, 2023