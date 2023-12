Salaar | సలార్‌ సినిమాకు యంగ్‌ హీరోల రివ్యూ

December 22, 2023 / 12:57 PM IST

Salaar | సినీ ప్రేక్షకుల నిరీక్షణకు ఎట్టకేలకు తెరపడింది. కేజీఎఫ్‌ డైరెక్టర్‌ ప్రశాంత్‌ నీల్‌ దర్శకత్వంలో ప్రభాస్‌ నటించిన సలార్‌ థియేటర్లలోకి వచ్చేసింది. బ్లాక్‌బస్టర్‌ టాక్‌తో దుమ్మురేపుతోంది. ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ సినిమా విడుదల కావడంతో తొలిరోజే సినిమాను చూసేయాలని థియేటర్లకు ఎగబడుతున్నారు. థియేటర్ల దగ్గర టపాసులు పేల్చి.. డ్యాన్సులు, డప్పు చప్పుళ్లతో హోరెత్తిస్తున్నారు. ప్రభాస్‌ కటౌట్‌కు పాలాభిషేకం చేసి తమ అభిమానాన్ని చాటుకుంటున్నారు. కేవలం నార్మల్‌ ఫ్యాన్స్‌ మాత్రమే కాదు.. సెలబ్రెటీలు కూడా సలార్‌ సినిమాను తొలిరోజే చూసి థ్రిల్‌ అవుతున్నారు. టాలీవుడ్‌ యంగ్‌ హీరోలు నిఖిల్‌, నవీన్‌ పోలిశెట్టి అయితే సినిమా చూసి రివ్యూలు కూడా పెట్టేశారు.

ఇప్పుడే సలార్‌ సినిమా చూశా. మాన్‌స్టర్‌ బ్లాక్‌బస్టర్‌ అంతే.. ప్రభాస్‌ ఒక అద్భుతం. అతను స్క్రీన్‌పై ఉన్నంతసేపు గూస్‌బంప్స్‌ వచ్చేస్తాయంటూ నిఖిల్‌ సిద్ధార్థ ట్విట్టర్‌ (ఎక్స్‌) ద్వారా రివ్యూ ఇచ్చాడు. ఇంత అద్భుతమైన చిత్రాన్ని అందించినందుకు డైరెక్టర్‌ ప్రశాంత్‌ నీల్‌, హోంబలే ఫిలింస్‌కు కంగ్రాట్స్‌ చెప్పారు. అలాగే బ్లాక్‌బస్టర్‌ సలార్‌ మూవీని తప్పక చూడాలని ఫ్యాన్స్‌కు సజెస్ట్‌ చేశాడు.

Just finished watching #SALAAR it is a MONSTER BLOCKBUSTER 🔥🔥🔥

Prabhas Bhai goosebumps every time he is on screen… he is FANTASTIC

congratulations to the entire team of @hombalefilms #PrashanthNeel you have given us a Visual Spectacle.. MUST WATCH 🔥🔥🔥… pic.twitter.com/LPOma5pZkq

— Nikhil Siddhartha (@actor_Nikhil) December 21, 2023