Tollywood Independence Day | ‘ఒకే దేశం..ల‌క్ష‌లాది మంది ప్రాణ‌త్యాగాల ఫ‌లితం..’సెల‌బ్రిటీల శుభాకాంక్ష‌లు

August 15, 2022 / 04:09 PM IST

దేశ‌వ్యాప్తంగా 75వ స్వాతంత్య్ర దినోత్స‌వ (75th Independence Day) సంబురాలు కొన‌సాగుతున్నాయి. ఈ సంద‌ర్భంగా సినీ, రాజ‌కీయ ప్ర‌ముఖులు శుభాకాంక్ష‌లు (Tollywood Independence Wishes) తెలియ‌జేస్తున్నారు. ఒకే దేశం, ఒకే భావం, ఒకే గుర్తింపు 75 వ‌సంతాల స్వాతంత్య్రాన్ని వేడుక చేసుకుంటున్నాం అంటూ మ‌హేశ్ బాబు (Mahesh Babu) ట్వీట్ చేశాడు.

Chiranjeevi | చిరంజీవి…

నా ఇంటి ముందు గర్వంగా రెప రెప లాడుతున్న మన త్రివర్ణ జాతీయ పతాకం..యావన్మంది భారతీయులకు 75వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..అని జెండా వంద‌నం చేస్తున్న స్టిల్‌తో ట్వీట్ చేశారు చిరంజీవి.

అల్లు అర్జున్ …

ప్ర‌జ‌లంద‌రికీ 75వ స్వాతంత్య్ర దినోత్స‌వ శుభాకాంక్ష‌లు. దేశం కోసం ప్రాణ‌త్యాగాలు చేసిన స్వాతంత్య్ర స‌మ‌ర‌యోధుల‌కు వంద‌నం చేస్తూ..వందేమాతరం అని అల్లు అర్జున్ ట్వీట్ చేశాడు.

హ‌న్సిక మోత్వానీ…

లక్షలాది మంది పోరాటం, ప్రాణ త్యాగాల‌ ఫలితం ఈ రోజు. మనం ప్రేమను పంచి, మన దేశాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి ఈ అమూల్యమైన వరాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్దాం. మీ అందరికీ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..అని హ‌న్సిక ట్వీట్ చేసింది.

గోపీచంద్…

మ‌న బంగారు భ‌విష్య‌త్ కోసం పోరాడిన అమ‌ర‌వీరుల‌ను గుర్తు చేసుకుంటూ..భార‌తీయులంద‌రికీ 75వ స్వాతంత్య్ర దినోత్స‌వ శుభాకాంక్ష‌లు..అని గోపీచంద్ ట్వీట్ చేశాడు.

గౌత‌మ్ కార్తీక్…

1947 నుండి మన దేశంలో సాగిన అమూల్య‌మైన‌ ప్రయాణాన్ని ప్ర‌తిబింబించే ఒక్క క్షణం..అందరికీ స్వాతంత్య్ర‌ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..అని న‌టుడు కార్తీక్ కుమారుడు గౌత‌మ్ కార్తీక్ ట్వీట్ చేశాడు.

జీవి ప్ర‌కాశ్ కుమార్…

మ‌నంద‌రి కోసం తమ జీవితాలను అంకితం చేసిన స్వాతంత్య్ర‌ సమరయోధులందరినీ..అదేవిధంగా సరిహద్దుల్లో మనల్ని రక్షించే వీర సైనికులందరినీ స్మరించుకుంటూ…ప్రియమైన ప్రజలందరికీ 75వ స్వాతంత్య్ర‌ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..అని నేష‌న‌ల్ అవార్డు విన్నింగ్ మ్యూజిక్ డైరెక్ట‌ర్‌ జీవి ప్ర‌కాశ్ కుమార్ ట్వీట్ చేశాడు.

Happy 75th Independence Day . Deep respect to the sacrifices made by our freedom fighters . Vande Maataram 🇮🇳 pic.twitter.com/SEFUEK8z5h — Allu Arjun (@alluarjun) August 15, 2022

Happy #75th Independence Day to all the Indians. Let’s cheer for our golden future while remembering the maytrs who struggled to get us this day. #HappyIndependenceDay pic.twitter.com/q54N7SIPCp — Gopichand (@YoursGopichand) August 15, 2022

Happy 75th Independence Day dear people … remembering all our freedom fighters who had dedicated their lives for us and all the soldiers who protect us at the borders …. #IndiaAt75 pic.twitter.com/vEYLa4GcDo — G.V.Prakash Kumar (@gvprakash) August 15, 2022

