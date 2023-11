November 25, 2023 / 04:31 PM IST

Tillu Square | టాలీవుడ్ యాక్ట‌ర్ సిద్దు జొన్నలగడ్డ (Siddu Jonnalagadda) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ సీక్వెల్‌ ప్రాజెక్ట్‌ టిల్లు 2 (Tillu Square)‌. డోనరుడా ఫేం మల్లిక్‌రామ్ (Mallik Ram)‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో అనుపమ పరమేశ్వరన్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఈ మూవీని సితార ఎంటర్ టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై నాగవంశీ తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి విడుదల చేసిన ఫన్‌ ట్రాక్‌ వీడియోతోపాటు ఫ‌స్ట్ సింగిల్ టికెటే కొనకుండా పాటకు మంచి స్పందన వస్తోంది. ఇదిలా ఉంటే.. ఈ మూవీ నుంచి మేక‌ర్స్ సెకండ్ సింగిల్ ప్రోమో విడుద‌ల చేశారు.

డీజే టిల్లు చూసినవారికి రాధిక క్యారెక్టర్ గురించి పెద్ద ప‌రిచయం అక్క‌ర్లేదు. ఈ మూవీలో హీరోయిన్ కంటే రాధిక అనే పేరే ఎక్కువ పాపుల‌ర్ అయ్యింది. అయితే టిల్లు 2 లో రాధిక ఉండ‌బోతున్న‌ట్లు తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే రాధికా పేరు మీదనే సెకండ్ సాంగ్ ప్రోమో విడుద‌ల చేశారు మేక‌ర్స్.

ఇక ఈ ప్రోమో చూస్తే.. రింగులా జుట్టు చూసి పడిపోయానే బొంగులా మాట‌లిని పడిపోయానే.. రంగుల కొంగు తాకి పడిపోయానే.. నీ గాలి సోకి నేను స‌చ్చిపోయానే రాధిక అంటూ ఫుల్ పార్టీ మోడ్‌లా సాగింది ఈ పాట‌. కాసర్ల శ్యామ్ లిరిక్స్ అందించిన ఈ పాట‌కు రామ్ మిరియాల పాడ‌ట‌మే కాకుండా సంగీతం అందించాడు. రాధిక ఫుల్ సాంగ్‌ను న‌వంబ‌ర్ 27 తెదీన సాయంత్రం 4.05 గంట‌ల‌కు రిలీజ్ చేయ‌నున్న‌ట్లు తెలిపారు. ఈ మూవీ ఫిబ్రవరి 9, 2024 గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

#Radhika.. Not just a name!! 😜

Groove to the most energetic beat of the Year – #RadhikaSongPromo Out Now🕺

– https://t.co/j8CdHXpm0r

🎹 & 🎤 @ram_miriyala

✍️ @LyricsShyam

Full song out on 27th Nov at 04:05pm 😎#TilliSquare

— Sithara Entertainments (@SitharaEnts) November 25, 2023