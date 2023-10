October 11, 2023 / 11:29 AM IST

Tiger 3 | బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్‌ ఖాన్ (Salman Khan) న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం టైగర్ 3. ఇక టైగర్‌ ప్రాంఛైజీలో సల్మాన్‌ నటించిన సినిమాలు బాక్సాఫీస్‌ వద్ద ట్రెండ్‌ సెట్‌ చేశాయని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. ఇదే జోనర్‌లో ఇప్పుడు టైగర్‌ 3 (Tiger 3) రాబోతుంది. మనీశ్‌ శర్మ ఈ మూవీకి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ ఫ‌స్ట్ లుక్, గ్లింప్స్ విడుద‌ల చేయ‌గా ప్రేక్ష‌కుల నుంచి విప‌రీత‌మైన రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది.

ఇదిలా ఉంటే.. ఈ సినిమా ట్రైల‌ర్‌ను అక్టోబర్‌ 16న రిలీజ్‌ చేస్తున్నట్లు మేకర్స్ ప్ర‌క‌టించారు. తాజాగా మ‌రో ఐదు రోజుల్లో టైగర్ ఆ రహా హై (టైగ‌ర్ వ‌స్తున్నాడంటూ) మేక‌ర్స్ కొత్త పోస్ట‌ర్ విడుద‌ల చేశారు. ఇక ఈ పోస్ట‌ర్‌లో గ‌న్ ప‌ట్టుకుని యాక్షన్‌ మోడ్‌లో సల్మాన్‌ ఖాన్ క‌నిపిస్తున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈ పోస్ట్ సోష‌ల్ మీడియాలో తెగ వైర‌ల్ అవుతుంది. ఇక ఇరవై ఏళ్ల జీవితాన్ని భారతదేశం కోసం అర్పించిన ఓ స్పై ఏజెంట్‌ను దేశ ద్రోహి అంటూ ముద్ర వేస్తే.. తనపై పడిన ముద్రను చెరిపేసుకోవడానికి టైగ‌ర్ ఏం చేశాడు అనేది ఈ సినిమా స్టోరీ.

#Tiger Aa Raha Hai!!! #YRF drops a solo poster of #SalmanKhan ahead of the #Tiger3trailer drop on 16th October. Countdown begins!! Film releasing in Hindi, Tamil & Telugu this DIWALI! @beingsalmankhan | @katrinakaif | #ManeeshSharma | #YRFSpyUniverse pic.twitter.com/UnVKRugIvs

— Ramesh Bala (@rameshlaus) October 11, 2023