Tiger 3 Movie | ఓటీటీలోకి రాబోతున్న సల్మాన్‌ ఖాన్ ‘టైగర్ 3′.!

January 6, 2024 / 05:02 PM IST

Tiger 3 | బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్‌ ఖాన్ (Salman Khan) ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో వ‌చ్చిన తాజా చిత్రం ‘టైగర్‌ 3’ (Tiger 3). మనీశ్‌ శర్మ ఈ మూవీకి దర్శకత్వం వహించాడు. దీపావళి కానుకగా ఈ సినిమా నవంబర్ 12 న ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా విడుద‌ల అయ్యింది. అయితే సల్మాన్‌ ఖాన్ టైగ‌ర్ ప్రాంఛైజీలో నటించిన సినిమాలు బాక్సాఫీస్‌ వద్ద ట్రెండ్‌ సెట్‌ చేశాయని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఇదే జోనర్‌లో ‘టైగర్‌ 3’ (Tiger 3) వ‌చ్చింది. ఇక ‘కిసీ కా భాయ్ కిసీ కి జాన్’ వంటి భారీ డిజాస్టార్ త‌ర్వాత ఈ మూవీ రావ‌డంతో గ్లోబల్‌గా, దేశీయంగా కలెక్షన్‌ల వర్షం కురిసింది. ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద రూ.460 కోట్ల‌కు పైగా వసూళ్లు రాబట్టింది. ఇక థియేట‌ర్‌లో అల‌రించిన ఈ చిత్రం ఓటీటీ ప్రేక్ష‌కుల‌ను అల‌రించేందుకు సిద్ధమవుతుంది.

ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ దిగ్గ‌జం అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో వేదిక‌గా త్వ‌ర‌లోనే ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ కానున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ తెలిపారు. ఈ విష‌యాన్ని ప్రైమ్ సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా రాసుకోచ్చింది. మొద‌ట ఈ సినిమాను జ‌న‌వ‌రి 07న విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు వార్త‌లు వ‌చ్చాయి. అయితే ఆ వార్త‌లు అబ‌ద్దం అంటూ ప్రైమ్ వెల్ల‌డించింది.

we heard the roars, tiger is on his way 🐅#Tiger3OnPrime, coming soon@BeingSalmanKhan #KatrinaKaif @emraanhashmi #ManeeshSharma @yrf pic.twitter.com/Fv9zB1oHJg

— prime video IN (@PrimeVideoIN) January 6, 2024