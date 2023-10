October 19, 2023 / 12:24 PM IST

Tiger 3 | బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్‌ ఖాన్ (Salman Khan) న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం టైగర్ 3. ఇక టైగర్‌ ప్రాంఛైజీలో సల్మాన్‌ నటించిన సినిమాలు బాక్సాఫీస్‌ వద్ద ట్రెండ్‌ సెట్‌ చేశాయని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. ఇదే జోనర్‌లో ఇప్పుడు టైగర్‌ 3 (Tiger 3) రాబోతుంది. మనీశ్‌ శర్మ ఈ మూవీకి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ ఫ‌స్ట్ లుక్, గ్లింప్స్, ట్రైల‌ర్‌ల‌ను విడుద‌ల చేయ‌గా ప్రేక్ష‌కుల నుంచి విప‌రీత‌మైన రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది. ఇదిలా ఉంటే.. ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ మ్యూజిక‌ల్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ఈ సినిమా నుంచి ఫ‌స్ట్ సింగిల్ లేకేప్రభుకనామ్ (Leke Prabhu Ka Naam) సాంగ్‌ను ద‌సరా కానుక‌గా అక్టోబ‌ర్ 23న విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ తెలిపారు. ఇక ఈ సాంగ్‌ను అరిజిత్ సింగ్ పాడిన‌ట్లు తెలుస్తుంది. యాక్షన్‌ స్పై థ్రిల్లర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాను దీపావళి కానుకగా నవంబర్ 12న‌ విడుదల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ఇప్ప‌టికే ప్ర‌క‌టించారు. హిందీతో పాటు తెలుగు, తమిళ భాషల్లోనూ ఈ సినిమా ఏకకాలంలో రిలీజ్‌ కాబోతుంది.

Pehle gaane ki pehli jhalak. #LekePrabhuKaNaam! Oh haan, yeh hai Arijit Singh ka pehla gaana mere liye. Song out on 23rd Oct. #Tiger3 coming to theatres this Diwali, 12th Nov.

Releasing in Hindi, Tamil & Telugu.#KatrinaKaif @emraanhashmi #ManeeshSharma @yrf @ipritamofficial… pic.twitter.com/gFBcJQX5tU

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) October 19, 2023