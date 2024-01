Indian 2 | ఇండియన్ 2 డిజిటల్‌ స్ట్రీమింగ్‌ రైట్స్‌ దక్కించుకుందెవరో తెలుసా..?

January 17, 2024 / 03:40 PM IST

Indian 2 | కోలీవుడ్, టాలీవుడ్‌తోపాటు పాన్ ఇండియా ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న మోస్ట్ క్రేజీయెస్ట్‌ ప్రాజెక్ట్‌ ఇండియన్ 2 (Indian 2). శంకర్ (Shankar) దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీలో కమల్‌హాసన్ (Kamal Haasan)‌ టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్నాడు. షూటింగ్ దశలో ఉన్న ఇండియన్‌ 2 గ్లింప్స్‌ (AN INTRO) ను ఇప్పటికే విడుదల చేయగా.. నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. కాగా ఇండియన్ 2 డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ రైట్స్‌ను పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫాం న్టెక్స్‌ దక్కించుకుంది. ఇదే విషయాన్ని నెట్‌ప్లిక్స్ తెలియజేసింది.

సేనాపతి ఈజ్‌ బ్యాక్‌.. ఇండియన్ 2 తమిళం, తెలుగు, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో థ్రియాట్రికల్‌ రిలీజ్ తర్వాత నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో సందడి చేయనున్నట్టు తెలియజేశారు. ఇండియన్‌ 2 ఆడియో హక్కులను పాపులర్‌ మ్యూజిక్‌ లేబుల్ సోనీ మ్యూజిక్‌ భారీ ధరకు దక్కించున్నట్టు ఇప్పటికే ది లైకా ప్రొడక్షన్స్ ట్వీట్ చేసింది. పాన్ ఇండియా స్టోరీతో వస్తోన్న ఈ మూవీలో ఎస్‌జే సూర్య, బాబీ సింహా, సిద్దార్థ్‌, బ్రహ్మానందం, స‌ముద్రఖని, మధుబాల, ర‌కుల్ ప్రీత్ సింగ్, ప్రియా భ‌వానీ శంక‌ర్‌, కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

ఈచిత్రాన్ని లైకా ప్రొడక్షన్స్ -రెడ్ జియాంట్ మూవీస్ పై ఉద‌య‌నిధి స్టాలిన్‌-సుభాస్కరన్‌ నిర్మిస్తుండగా.. అనిరుధ్ ర‌విచంద‌ర్ మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌ గ్రౌండ్ స్కోర్‌ అందిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ఇండియన్ 2 ఫస్ట్‌ లుక్ పోస్టర్లు సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తూ.. సూపర్ బజ్‌ క్రియేట్‌ చేస్తున్నాయి. శంకర్‌ టీం ఇండియన్ 2కు సంబంధించి ఇంటెన్స్ యాక్షన్‌ సీక్వెన్స్ ను చెన్నై , లాస్‌ ఏంజెల్స్‌, తైవాన్‌, సౌతాఫ్రికా ప్రాంతాల్లో చిత్రీకరించారని తెలిసిందే.

Senapathy is back with a vengeance and we couldn’t be more fired up. 🔥😎#Indian2 is coming soon to Netflix in Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada, Hindi after theatrical release! #NetflixPandigai pic.twitter.com/wNcXWVhvRS

— Netflix India South (@Netflix_INSouth) January 17, 2024