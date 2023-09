September 24, 2023 / 12:12 PM IST

The Vaccine War | ‘ది కశ్మీర్‌ ఫైల్స్‌’ సినిమాతో అందరి దృష్టిలో పడ్డాడు దర్శకుడు వివేక్‌ అగ్నిహోత్రి (Vivek Agnihotri). ఇక ఆయన ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో తెర‌కెక్కుతున్న‌ తాజా సినిమా ‘ది వ్యాక్సిన్ వార్’ (The Vaccine War). సెప్టెంబర్‌ 28న ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇక ఈ సినిమా ప్ర‌మోష‌న్స్‌లో భాగంగా రిలీజైన ఫస్ట్‌లుక్‌ పోస్టర్‌, ట్రైలర్‌ల‌కు ప్రేక్షకుల నుంచి విశేష స్పందన వచ్చింది. తాజాగా మేకర్స్ ఈ సినిమా నుంచి మ‌రో అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ఈ సినిమా నుంచి స‌రికొత్త ప్రోమో విడుద‌ల చేశారు. ఈ ప్రోమోలో వ్యాక్సిన్స్‌ కోసం ఇండియా తీసుకున్న చర్యలు.. అలాగే వ్యాక్సిన్‌ తయారు చేయడం కోసం ల్యాబ్‌లలోనే ఉన్నవారి జీవితాల‌ను చూపించారు. ఇక ఈ సినిమాలో బాలీవుడ్‌ దిగ్గజాలు నానా పటేకర్‌, అనుపమ్ ఖేర్‌లతో పాటు కాంతారా ఫేమ్‌ సప్తమీ గౌడ, ది కశ్మీర్‌ ఫైల్స్‌ నటులు పల్లవి జోషి, రైమా సేన్ త‌దిత‌రులు ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లు పోషిస్తున్నారు.

‘THE VACCINE WAR’: VIVEK AGNIHOTRI LAUNCHES NEW PROMO… After the #Blockbuster run of #TheKashmirFiles, #VivekRanjanAgnihotri’s next film – titled #TheVaccineWar – arrives in *cinemas* on 28 Sept 2023… Here’s the #NewPromo of #TheVaccineWar…

Stars #NanaPatekar, #PallaviJoshi,… pic.twitter.com/dqcqN2pGlc

— taran adarsh (@taran_adarsh) September 23, 2023