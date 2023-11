November 24, 2023 / 06:00 PM IST

The Vaccine War Movie | ‘ది కశ్మీర్​ ఫైల్స్​’ సినిమాతో ఇండస్ట్రీలో సంచలనం సృష్టించిన బాలీవుడ్​ స్టార్​ డైరెక్టర్​ వివేక్ అగ్నిహోత్రి. ఆయ‌న ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో వ‌చ్చిన తాజా చిత్రం ‘ది వ్యాక్సిన్​ వార్’. బాలీవుడ్​ హీరో నానా పాటేకర్​, ‘ది కశ్మీర్ ఫైల్స్’​ ఫేమ్​ నటి పల్లవి జోషి, సీనియర్ స్టార్​ అనుపమ్ ఖేర్​, ‘కాంతార’ హీరోయిన్​ సప్తమి గౌడ​ త‌దిత‌రులు ఈ సినిమాలో ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. సుమారు 11 భాషల్లో ఈ సినిమా సెప్టెంబర్​ 28న ప్రేక్షకుల ముందుకు వ‌చ్చింది. అయితే రావ‌డం రావడమే బీజేపీ ప్రాపగాండా మూవీ అంటూ ఈ సినిమాకు టాక్ రావడంతో బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద అట్ట‌ర్ ప్లాప్‌గా నిలిచింది. ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా ఈ చిత్రం ఓటీటీలోకి వ‌చ్చేసింది.

ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ దిగ్గ‌జం డిస్నీ ప్లస్ హాట్ స్టార్(Disney Plus Hotstar) వేదిక‌గా ఈ సినిమా ప్ర‌స్తుతం 11 భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. ఇక ఈ మూవీ స్టోరీ విష‌యానికి వ‌స్తే.. ప్రపంచమంతటా కరోనా వ‌చ్చి ప్రజలంద‌రు భయభ్రాంతులతో వణుకున్న సమయంలో అందరికీ అందుబాటులో ఉండేలా ఓ వాక్సిన్‌ తయారైంది. ఈ టీకాను భారత్​లోని పలువురు శాస్త్రవేతలు కనుగొన్నారు. అయితే ఈ వ్యాక్సిన్​ కనుగొనే సమయంలో శాస్త్రవేత్తలు పడిన ఒత్తిడితో పాటు మహిళా శాస్త్రవేత్తలు చేసిన కృషి ఆధారంగా ఈ సినిమా వ‌చ్చింది. ఇక ది కశ్మీర్‌ ఫైల్స్‌ సినిమాను నిర్మించిన పల్లవి జోషినే ఈ సినిమాను కూడా నిర్మిచింది.

