October 26, 2023 / 11:43 AM IST

Yash Raj Film | యష్ రాజ్ ఫిలిమ్స్ (Yash Raj Films). ఇండియ‌న్ ఫిలిం ఇండ‌స్ట్రీలో ఈ ప్రొడక్షన్ గురించి పెద్దగా పరిచయం అక్కర్లేదు. యష్ రాజ్ ఫిలిమ్స్ నుంచి మూవీ వ‌స్తుందంటే చాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఫ్యాన్స్ సంబరపడిపోతుంటారు. అయితే ఈ మోస్ట్ ప్రెస్టీజియస్ బ్యాన‌ర్ ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ దిగ్గజం నెట్‌ఫ్లిక్స్‌తో చేతులు క‌లిపిన విష‌యం తెలిసిందే. యష్ రాజ్ ఫిలిమ్స్, ఇండియన్ ఓటీటీ దిగ్గజం నెట్‌ఫ్లిక్స్ కలిసి పని చేయనునున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించింది.

ఇక ఈ ఒప్పందంలో భాగంగా ‘ది రైల్వే మెన్'(The Railway Men), ‘మహారాజ్(Maharaj)’ అనే రెండు ప్రాజెక్ట్‌ల‌ను అనౌన్స్ చేశారు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ల‌ను యష్ రాజ్ ఫిలిమ్స్, నెట్‌ఫ్లిక్స్ క‌లిసి సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ‘ది రైల్వే మెన్ (The Railway Men) ప్రాజెక్ట్ నుంచి నెట్‌ఫ్లిక్స్ సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చింది.

The story of humanity’s fight in the midst of a tragedy. #TheRailwayMen – a four episode series inspired by true stories arrives November 18, only on Netflix! pic.twitter.com/LcyIVZymbf

