January 14, 2024 / 03:43 PM IST

Avantika Vandanapu | అవంతిక వందనపు. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతున్న పేరు ఇది. మహేష్ బాబు ‘బ్రహ్మోత్సవం’ సినిమాలో బాల నటిగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఈ తెలుగమ్మాయి ప్ర‌స్తుతం హాలీవుడ్ లో అదరగొడుతోంది. టాలీవుడ్, బాలీవుడ్ నుంచి కాకుండా ఏకంగా హాలీవుడ్ నుంచి హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది. అవంతిక వందనపు తాజాగా న‌టించిన హాలీవుడ్ చిత్రం ‘మీన్ గర్ల్స్'(Mean Girls). ఈ చిత్రం ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా జ‌న‌వ‌రి 12న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చి.. పాజిటివ్ టాక్‌తో దూసుకుపోతుంది. అయితే ఈ సినిమా విడుద‌ల అవ్వ‌డమే ఆల‌స్యం అవంతిక వందనపు (Avantika Vandanapu ) ఒకేసారి సోష‌ల్ మీడియా టాప్ ట్రెండింగ్‌లోకి వెళ్లిపోయింది.

మీన్ గర్ల్స్ అనే చిత్రంలో కరన్ శెట్టి అనే క్యారెక్టర్ చేశారు అవంతిక. ఈ చిత్రంలో ఆమె నటనకు చాలా ప్రశంసలు వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ మూవీలో అవంతిక చేసిన‌ హాలోవెన్ డ్యాన్స్ అయితే ప్ర‌త్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. దీంతో క్రిటిక్స్ నుంచి కూడా పొగడ్తలు దక్కుతున్నాయి. అయితే అసలు ఎవరు ఈమె అంటూ హాలీవుడ్ ఫ్యాన్స్ తెగ వెతికేస్తున్నారు. అయితే ఈ అమ్మాయి తెలుగమ్మాయే అంటూ నెటిజ‌న్లు ట్రెండ్ చేయ‌డం మొద‌లు పెట్టారు.

#AvantikaVandanapu is the talk of the town now on Telugu twitter. pic.twitter.com/MdnWFm4SJZ

— Telugu Chitraalu (@TeluguChitraalu) January 14, 2024