Kanguva | కింగ్ ఎంట్రీకి టైం ఫిక్స్‌.. సూర్య కంగువ తాజా లుక్‌ వైరల్

July 20, 2023 / 12:42 PM IST

Kanguva | కోలీవుడ్ స్టార్ యాక్టర్ సూర్య (Suriya) నటిస్తోన్న మోస్ట్ ఎవెయిటెడ్‌ ప్రాజెక్ట్‌ కంగువ (Kanguva). శివ దర్శకత్వంలో సూర్య 42 ప్రాజెక్ట్‌గా తెరకెక్కుతోంది. పీరియాడిక్ యాక్షన్ డ్రామా నేపథ్యంలో వస్తున్న ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటికే టైటిల్ గ్లింప్స్ వీడియోను మేకర్స్ విడుదల చేయగా.. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన పోస్టర్లు నెట్టింట హల్‌చల్‌ చేస్తూ.. సినిమాపై హైప్‌ను పెంచేస్తున్నాయి. కాగా ఇప్పుడు మరో లుక్‌ను విడుదల చేస్తూ కొత్త అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్.

కంగువ గ్లింప్స్‌(Kanguva Glimpse) వీడియో జులై 23న ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుందని తెలియజేస్తూ.. కొత్త స్టిల్ ను అందరితో పంచుకున్నారు మేకర్స్ . సూర్య యుద్ధవీరుడిలా ఖడ్గం చేతబట్టి.. కదనరంగంలోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్నట్టుగా ఉన్న లుక్‌ ఇప్పుడు ఆన్‌లైన్‌లో హల్‌ చల్ చేస్తూ.. సినిమాపై అంచనాలతోపాటు క్యూరియాసిటీని పెంచేస్తుంది. ప్రతీ మచ్చ ఓ కథను చెబుతుంది. రాజు వస్తున్నాడు.. కంగువ గ్లింప్స్‌ జులై 23న అంటూ తాజా లుక్‌ను షేర్ చేసుకున్నారు మేకర్స్‌. లేటెస్ట్ పోస్టర్‌తో ఫుల్‌ ఖుషీ అవుతూ.. ఆనందంలో ఎగిరిగంతేస్తున్నారు మూవీ లవర్స్‌, ఫ్యాన్స్‌.

ఈ చిత్రాన్ని స్టూడియో గ్రీన్-యూవీ క్రియేషన్స్ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నాయి. కంగువ 10 భాషల్లో థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుండగా.. ౩డీ ఫార్మాట్‌లో కూడా సందడి చేయనుంది. ఈ చిత్రానికి రాక్‌ స్టార్ దేవీ శ్రీ ప్రసాద్‌ బ్యాక్‌ గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌, సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ బ్యూటీ దిశాపటానీ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. 2024 ప్రథమార్థంలో ఈ మూవీని ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు మేకర్స్‌. గతానికి, ప్రస్తుతకాలానికి మధ్య ఉండే కనెక్షన్‌తో సాగే స్టోరీలైన్‌ ఆధారంగా కంగువ ఉండబోతుందని.. కంగువ సీక్వెల్‌ వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని ఇప్పటికే వార్తలు ఇండస్ట్రీ సర్కిల్‌లో రౌండప్ చేస్తున్నాయి.

కంగువ టైటిల్ గ్లింప్స్ వీడియో..

A Man with Power of Fire & a saga of a Mighty Valiant Hero.#Suriya42 Titled as #Kanguva In 10 Languages🔥

In Theatres Early 2024

Title video 🔗: https://t.co/xRe9PUGAzP@KanguvaTheMovie @Suriya_offl @DishPatani @directorsiva @ThisIsDSP @StudioGreen2 @UV_Creations @kegvraja pic.twitter.com/0uWXDIMCTM

— Studio Green (@StudioGreen2) April 16, 2023