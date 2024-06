June 23, 2024 / 01:23 PM IST

Indian-2 Movie | కోలీవుడ్ నుంచి వస్తున్న భారీ బడ్జెట్ చిత్రాల్లో ఇండియన్‌-2 (Indian-2 ) ఒకటి. ఇరవై ఏడేళ్ల క్రితం వచ్చిన ఈ సినిమా తొలి భాగం బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర రికార్డులు సృష్టించింది. అప్పట్లోనే ఈ సినిమా రూ.50 కోట్ల గ్రాస్‌ను కలెక్ట్‌ చేసింది. ఇక శంకర్‌ డైరెక్షన్‌లో వ‌చ్చిన ఈ సినిమాలో కమల్‌ నటన అప్పట్లో ఓ సంచలనం. కాగా ఇన్నేళ్ల తర్వాత ఈ సినిమాకు సీక్వెల్‌ తెరకెక్కుతుంది. ఇక ఈ సినిమాను జూలై 12న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు తీసుకురానున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే. విడుద‌ల తేదీ ద‌గ్గ‌రప‌డుతుండ‌డంతో మేక‌ర్స్ ప్ర‌మోష‌న్స్ వేగం పెంచారు. ఇందులో భాగంగా మూవీ నుంచి ట్రైల‌ర్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు మేక‌ర్స్.

ఈ మూవీ ట్రైల‌ర్‌ను జూన్ 26న విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు చిత్ర‌బృందం ప్ర‌క‌టించింది. ఈ సంద‌ర్భంగా కొత్త పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేసింది. ఇక ఈ పోస్ట‌ర్‌లో క‌మ‌ల్ హస‌న్ అమెరికా నుంచి ఇండియాకు వ‌స్తున్న‌ట్లు పోస్ట‌ర్ ఉంది. ఈ సినిమాను రెడ్ జెయింట్‌, లైకా ప్రొడక్షన్ సంస్థలు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తుండ‌గా.. అనిరుధ్ స్వరాలు సమకూర్చుతున్నాడు. మ‌రోవైపు విక్రమ్ తో పాన్ ఇండియా విజయాన్ని అందుకుకొని మంచి ఫామ్ లో కమల్ హాసన్… ఇప్పుడు సూపర్ హిట్ ‘భారతీయుడు’ సీక్వెల్ తో రావడంతో ప్రేక్షకుల్లో మంచి అంచనాలు నెలకొన్నాయి.

Step into the grandeur with SENAPATHY!

The INDIAN-2 Trailer is releasing on June 25th, 2024.#Indian2 🇮🇳 Ulaganayagan #Bharateeyudu2 🇮🇳 #Hindustani2 🇮🇳 #ZeroTolerance #Indian2On12thJuly pic.twitter.com/oOGXOZO9ev

— P V R C i n e m a s (@_PVRCinemas) June 23, 2024