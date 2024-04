April 4, 2024 / 11:42 AM IST

Swayambhu Movie | టాలీవుడ్ యువ కథానాయకుడు నిఖిల్ హీరోగా న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘స్వయంభూ’. పీరియాడిక్‌ యాక్షన్‌ డ్రామాగా తెర‌కెక్కుతున్న ఈ సినిమాకు భరత్‌ కృష్ణమాచారి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తుండ‌గా.. ఠాగూర్ మధు సమర్పణలో పిక్సెల్‌ స్టూడియోస్ బ్యానర్‌పై భువన్‌, శ్రీకర్ నిర్మిస్తున్నారు. ఇక ఈ చిత్రంలో సంయుక్తా మేనన్ క‌థ‌నాయిక‌గా న‌టిస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఈ మూవీ కోసం సంయుక్తా మేనన్ హార్స్ రైడింగ్ కూడా నేర్చుకుంటుంది. అయితే తాజాగా ఈ సినిమా సెట్‌లోకి మ‌రో స్టార్ హీరోయిన్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఇప్ప‌టికే న‌భా న‌టేష్ ఈ సినిమాలో న‌టిస్తున్న‌ట్లు వార్త‌లు వ‌చ్చిన విష‌యం తేలిసిందే.

ఇక తాజాగా న‌భా న‌టేష్ ‘స్వయంభూ’ సెట్స్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన‌ట్లు మేక‌ర్స్ వెల్ల‌డించారు. ఈ సంద‌ర్భంగా నభా సెట్స్‌లోకి అడుగుపెట్టిన వీడియోను ఎక్స్ వేదిక‌గా పంచుకున్నారు. ఇక ఈ యాక్షన్‌ డ్రామాలో నిఖిల్‌ ఓ యోధుడి పాత్రలో కనువిందు చేయనున్నారు. ఇందుకోసం ఆయన మార్షల్‌ ఆర్ట్స్‌, గుర్రపు స్వారీ తదితర విద్యల్లో ప్రత్యేక శిక్షణ తీసుకున్నారు. పాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో తెలుగు, తమిళం, హిందీ, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ మూవీకి మనోజ్ పరమహంస సినిమాటోగ్రాఫర్‌. స్వయంభు చిత్రానికి కేజీఎఫ్‌ ఫేం రవి బస్రూర్ బ్యాక్‌ గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌, సంగీతం అందిస్తుండటంతో అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి.

Elegantly aesthetic #NabhaNatesh from #Swayambhu is a treat to eye. ❤️Loved the first glimpse of Nabha in such a enigmatic appearance. A rare blend of beauty and acting prowess. Very much impressed. 👍 ⁦@NabhaNatesh⁩ pic.twitter.com/KNG6zi5GVS

— Suresh PRO (@SureshPRO_) April 4, 2024