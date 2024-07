July 1, 2024 / 02:46 PM IST

The Birthday Boy | టాలీవుడ్‌లో ప్రస్తుతం ప్రేక్ష‌కుల అభిరుచి మారింది. కొత్త‌ద‌నంతో కూడిన న్యూ ఏజ్ సినిమాల‌కు వాళ్లు ప‌ట్టం క‌డుతున్నారు. అందుకే ద‌ర్శ‌కులు కూడా వారి ప‌ల్స్‌ను ప‌ట్టుకుని విభిన్న‌మైన క‌థ‌ల‌తో, వైవిధ్య‌మైన సినిమాల‌ను తెర‌కెక్కిస్తున్నారు. తాజాగా అదే కోవ‌లో మ‌రో విభిన్న‌మైన ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్ రాబోతుంది. ర‌వికృష్ణ‌, స‌మీర్ మ‌ళ్లా, రాజీవ్‌క‌న‌కాల ముఖ్య‌పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్న చిత్రం ది బ‌ర్త్‌డే బాయ్‌ (The Birthday Boy). బొమ్మ బొరుసా ప‌తాకంపై నిర్మాణం జ‌రుపుకుంటున్న ఈ చిత్రానికి విస్కి ద‌ర్శ‌కుడు. జూలై 19న ఈ చిత్రం ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానుంది. ఇటీవ‌ల విడుద‌ల చేసిన ఈ చిత్రం టైటిల్ గ్లింప్స్‌కు మంచి రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది.

తాజాగా ఈ చిత్రం టీజ‌ర్‌ను ప్ర‌ముఖ ద‌ర్శ‌కుడు మోహ‌ర్ ర‌మేష్ విడుద‌ల చేశారు. టీవీలో స్నేహితులు బాలుకు పుట్టిన‌రోజు శుభాకాంక్ష‌లు తెలుపుతూ ఓపెన్ అయిన టీజ‌ర్, ఆ త‌రువాత ప‌లు ఎంట‌ర్‌టైనింగ్ స‌న్నివేశాల‌తో కొన‌సాగుతుంది. టీజ‌ర్ చూస్తుంటే కొత్త‌ద‌నంతో కూడిన సినిమాలా అనిపిస్తుంది. టీజ‌ర్ చూసిన ప్ర‌తి ఒక్క‌రూ సినిమా చూడాల‌నే ఉత్సుక‌త‌ను క‌లిగించేలా టీజ‌ర్ క‌ట్ వుంది.

#TheBirthdayBoy teaser out now!

▶️ https://t.co/p5Nky0ro0e

The #WhackiestFilmOfTheYear will entertain your in cinemas from July 19th

Based on true incidents.

Director: @A_Whisky_Man pic.twitter.com/ZWbHZclsoI

— Maduri Mattaiah Naidu (@madurimadhu1) July 1, 2024