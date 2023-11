November 9, 2023 / 04:21 PM IST

The Archies Movie | బాలీవుడ్ బాద్‌షా షారుఖ్ ఖాన్ గారాలపట్టి సుహానా ఖాన్ (Suhana khan), శ్రీదేవి చిన్న కుమార్తె ఖుషీ కపూర్ (Kushi kapoor), అమితాబ్ మనువడు అగస్త్య నంద (Agastya Nanda) ప్రధాన పాత్రల్లో అరంగేట్రం చేస్తున్న చిత్రం ‘ది ఆర్చీస్’ (The Archies Movie). గ‌ల్లీ బాయ్, జిందగీ నా మిలేగీ దోబారా, ల‌స్ట్ స్టోరీస్ చిత్రాల‌ ఫేం బాలీవుడ్ స్టార్ ద‌ర్శ‌కురాలు జోయా అక్తర్ (Zoya Akthar) ఈ సినిమాను డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ (Netflix)లో నేరుగా విడుదలకానున్న ఈ సినిమాకు సంబంధించి ఇప్ప‌టికే విడుద‌ల చేసిన ఫ‌స్ట్ లుక్ పోస్ట‌ర్‌తో పాటు టీజ‌ర్‌లు ఆక‌ట్టుకున్నాయి. ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించి మేక‌ర్స్ ట్రైల‌ర్ విడుద‌ల చేశారు.

ఈ ట్రైల‌ర్ గ‌మ‌నిస్తే.. రివ‌ర్‌డేల్ అనే ప్రాంతానికి చెందిన బెట్టీ, వెరోనికా తదితరుల జీవితంలో టీనేజీలో జరిగిన సంఘటనల ఆధారంగా సినిమా రూపొందిన‌ట్లు తెలుస్తుంది. ఇక 1964 ఇయ‌ర్‌లో బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో ఈ సినిమా రానుంది. ‘ది ఆర్చీస్’ మూవీ డిసెంబ‌ర్ 07న నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో విడుద‌ల కానున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు.

28 days till you rock n’ roll with The Archies 😍

The Archies premieres on 7 December, only on Netflix!#TheArchiesOnNetflix pic.twitter.com/DHaqmirEvk

— Netflix India (@NetflixIndia) November 9, 2023