Thandel Movie | గ్రాండ్‌గా లాంఛ్ అయిన నాగచైతన్య ‘తండేల్’.. ముఖ్య అతిథులుగా వెంకటేశ్, నాగార్జున

Naga Chaitanya | టాలీవుడ్ కుర్ర హీరో అక్కినేని నాగ చైతన్య ప్రస్తుతం ఒక సాలిడ్ హిట్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఈ ఏడాది కస్టడీ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకురాగా అది ఆశించిన ఫలితాన్ని మాత్రం అందుకోలేకపోయింది. ఇక ప్రస్తుతం నాగ చైతన్య ఆశలన్నీ చందు మొండేటిపైనే.

December 9, 2023 / 12:40 PM IST

Naga Chaitanya | టాలీవుడ్ కుర్ర హీరో అక్కినేని నాగ చైతన్య ప్రస్తుతం ఒక సాలిడ్ హిట్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఈ ఏడాది కస్టడీ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకురాగా అది ఆశించిన ఫలితాన్ని మాత్రం అందుకోలేకపోయింది. ఇక ప్రస్తుతం నాగ చైతన్య ఆశలన్నీ చందు మొండేటిపైనే. ప్ర‌స్తుతం నాగ చైతన్య చందు మొండేటి దర్శకత్వంలో తండేల్ అనే సినిమా చేస్తున్నాడు. గీతా ఆర్ట్స్‌ బ్యానర్‌పై అల్లు అర‌వింద్ దీన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్ విడుద‌ల చేయ‌గా.. ప్రేక్ష‌కుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది.

ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా ఈ చిత్రం నేడు లాంఛనంగా ప్రారంభం అయ్యింది. హైదరాబాద్‌ అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్‌లోని గ్లాస్ హౌస్‌లో ఉదయం 10.30 గంటలకు ముహూర్తం షాట్ చిత్రీకరించారు. ఇక ఈ కార్యక్రమానికి విక్టరీ వెంకటేశ్, అక్కినేని నాగార్జున ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు. ‘తండేల్’ చిత్రాన్ని గీతా ఆర్ట్స్ బ్యానర్ పై అల్లు అరవింద్ నిర్మిస్తుండ‌గా.. దేవిశ్రీ ప్రసాద్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఇతర తారాగణం వివరాలను త్వరలోనే ప్రకటించనున్నారు. బతుకుతెరువు కోసం గుజరాత్‌లోని వీరవల్‌కు వెళ్లి సముద్రవేట చేస్తూ పాకిస్థాన్‌ కోస్టుగార్డులకు చిక్కిన మత్స్యకారుల ఇతివృత్తం ఆధారంగా తండేల్ సినిమా రానుంది.