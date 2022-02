February 25, 2022 / 04:41 PM IST

టాలీవుడ్ ప‌వ‌ర్ స్టార్ ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్ (Pawan Kalyan) న‌టించిన భీమ్లా నాయ‌క్ (Bheemla Nayak) పాజిటివ్ టాక్‌తో స‌క్సెస్‌ఫుల్‌గా ప్ర‌ద‌ర్శించ‌బ‌డుతోంది. ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్‌, రానా (Rana) యాక్టింగ్‌కు ఫిదా అవుతున్న ఫ్యాన్స్ ఈల‌లు, అరుపులు, కేక‌ల‌తో థియేటర్లు ద‌ద్ద‌రిల్లిపోతున్నాయి. ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్ ఓ సునామి..భీమ్లా నాయ‌క్ ఓ భూకంపం అంటూ ఇప్ప‌టికే ఆర్జీవీ చేసిన ట్వీట్ వైర‌ల్ గా మారింది. తాజాగా గ‌బ్బ‌ర్ సింగ్ డైరెక్ట‌ర్ హ‌రీశ్ శంక‌ర్ (Harish Shankar)కూడా ఈ సినిమాపై త‌న‌దైన స్టైల్‌లో ప్ర‌శంస‌లు కురిపించాడు.

‘సినిమా స‌క్సెస్ అయినందుకు ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్‌, సాగ‌ర్ కే చంద్ర‌, త్రివిక్ర‌మ్‌, నాగ‌వంశికి శుభాకాంక్ష‌లు తెలియ‌జేశాడు. ప్ర‌త్యేకించి థ‌మ‌న్ బావ‌…ఇది నీ కెరీర్‌లో బెస్ట్ వ‌ర్క్‌. ప్ర‌తీ స‌న్నివేశాన్ని ఫుల్‌గా ఎంజాయ్ చేశా. నువ్వు సీన్‌ను అర్థం చేసుకునే విధానం అద్బుతం. ఇది కేవ‌లం బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ మాత్ర‌మే కాదు..భీమ్లా బ్యాక్ బోన్ (వెన్నెముక‌)..గ‌ర్వంగా ఉంది బావ’ అంటూ ట్వీట్ చేశాడు హ‌రీష్ శంక‌ర్‌.

Special mention @MusicThaman Bawa … this is ur career ‘s best work … enjoyed each and every scene … ur understanding of scene is amazing … this is not just background score .. it’s backbone of Bheemla…..

proud of you Bawa 🤗🤗🤗🤗

— Harish Shankar .S (@harish2you) February 25, 2022